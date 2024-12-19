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19 декабря 2024, 9:50 Читати українською

Токио переходит на 4-дневную рабочую неделю: все для повышения рождаемости

В Токио разрабатывают программу, которая позволит сотрудникам работать четыре дня в неделю. Это связано с тем, что в крупнейшем городе мира начинают внедрять радикальный подход к решению проблемы низкой рождаемости в Японии, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

В Токио разрабатывают программу, которая позволит сотрудникам работать четыре дня в неделю.

Программа, которая предполагает сокращение рабочей недели, стала частью глобального движения, направленного на достижение баланса между работой и личной жизнью. Это движение объединяет местные и центральные органы власти разных стран.

Сокращение рабочей недели в Токио связано с тем, что население Японии сокращается уже 16 лет подряд. Проект стартует в апреле 2025 года.

Сотрудники смогут скорректировать свой график работы так, чтобы иметь дополнительный свободный день в неделю. Это должно помочь тысячам сотрудников городского правительства.

Увеличение свободного времени и гибкость графика, по идее, должны сделать воспитание детей более доступным. Количество младенцев, рождённых в Токио, сократилось более чем на 15% в период с 2012 по 2022 год.

«Мы продолжим адаптировать наш стиль работы, чтобы никто не чувствовал необходимости жертвовать своей карьерой из-за таких событий, как рождение и уход за детьми», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ на последнем заседании городского собрания.

Она также отметила, что расширение прав и возможностей женщин является давней проблемой для Японии и областью, в которой страна «значительно отстаёт от остального мира».

Мировой опыт

Эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей в Токио следует за аналогичными программами, которые уже реализуются в местных органах власти префектур и городов по всей Японии.

Коикэ вдохновлена опытом некоммерческой организации из Великобритании под названием 4 Day Week Global. Эта организация продвигает идею о многочисленных преимуществах сокращённой рабочей недели.

Организация провела пилотные испытания по всему миру, чтобы оценить влияние политики, которая часто встречает сопротивление со стороны традиционалистов.

Основатели 4 Day Week Global описали шаг, предпринятый столичным правительством Токио, как «необычный для страны, которая имеет репутацию негибкой в этой области и даже имеет специальное слово [кароси], обозначающее смерть от переутомления».

Основатель организации Шарлотта Локхарт заявила, что результаты пилотных проектов с четырёхдневной рабочей неделей были «скучными и предсказуемыми». Организация проводила испытания в 20 странах с разными политическими системами, социальными ожиданиями относительно работы и на разных этапах экономического развития, включая Южную Африку, Бразилию и Германию.

«Производительность растет, способность привлекать и удерживать персонал улучшается, а количество больничных дней сокращается в два раза», — сказала Локхарт. «Выгоды становятся ощутимыми, и это то, что выходит за рамки границ».

Она также отметила, что последовательность результатов возникла из-за того, что в любом контексте или стране люди говорят, что у них нет свободного времени. В случае Японии, по её словам, власти определили это, как часть причины, по которой рождаемость оставалась низкой.

Демографическая катастрофа

Токио делает ставку на магию четырёхдневной рабочей недели, учитывая, что число детей, родившихся в Японии в 2024 году, может упасть ниже 700 тыс. — впервые с момента начала учёта в 1899 году.

Эти цифры подчёркивают недавнее предупреждение премьер-министра Сигэру Исибы о том, что демографическая ситуация в Японии — это «тихая чрезвычайная ситуация, которая бросает вызов самим основам страны». Экономика уже борется с последствиями нехватки рабочей силы и самого высокого в мире соотношения пожилых людей. Снижение рождаемости произошло быстрее, чем ожидалось.

В этом году столичное правительство запустило приложение для знакомств в надежде, что его официальная связь с программным обеспечением и строгие правила для участников помогут смягчить опасения и привлечь пользователей, которые серьезно относятся к созданию браков и семей.

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Наряду с личными и образовательными данными, приложение требует от пользователей обещания, что они используют его с целью брака, а не для краткосрочных отношений. Губернатор Коикэ входит в число политиков, которые считают низкий уровень брачности в Японии прямым препятствием для большего количества рождений.

Источник: Минфин
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