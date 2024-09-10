Почему Банк Японии может обвалить мировые рынки

Снижение курса японской иены заставляет местный центробанк повышать ключевую ставку, что создает угрозу глобальным финансовым рынкам. Почему, казалось бы, небольшая страна оказывает такое влияние на глобальную ситуацию, рассказал Founder & CEO в Investudio Андрей Масло.

В начале августа японцы устроили на мировых финансовых рынках малый Перл-Гарбор. Правда, на следующий день все залили деньгами, и пожару разгореться не дали. Но это была лишь «проба пера»… Скоро мы увидим продолжение — на прошлой неделе руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что они решили продолжить повышение учетной ставки.

Почему такая маленькая Япония так сильно влияет на мировые рынки? — Спросите вы. Ну, во-первых, она не такая уж маленькая — площадь Японии больше площади Германии, а уровень ВВП у них примерно одинаковый. Во-вторых, так исторически сложилось, что на протяжении многих лет Япония была основным донором и поставщиком ликвидности на глобальные финансовые рынки. Особенно — на американский. Но давайте по порядку…

Все началось в сентябре 1985 года в нью-йоркской гостинице «Плаза». Там собрались финансовые боссы пяти стран: США, Японии, Германии, Франции и Великобритании. Американцы их затащили туда, чтобы договориться о снижении курса доллара, ослабить конкуренцию и снизить внутриполитическое давление со стороны промышленных штатов, где закрывались предприятия и росла безработица.

В результате подписали так называемое «Плаза Соглашение». Иена укрепилась, в Японию хлынул иностранный капитал. Цены на недвижимость и акции взлетели к небесам. Все ждали, что это будет продолжаться вечно. Но уже в конце 1980-х оказалось, что это была ловушка…

В 1990 году пузырь лопнул. Стоимость активов обвалилась, и Япония вошла в период, известный как «потерянное десятилетие». Дефляция, стагнация, долги… Цены падали, компании теряли прибыль, а люди сокращали расходы. Банк Японии вынужден был постоянно снижать учетные ставки и печатать деньги.

Однако хитрые дельцы и здесь придумали, как воспользоваться ситуацией, — они брали дешевые кредиты в иенах, конвертировали их в доллар и вкладывали в более прибыльные активы в других странах. В частности, в США, где ставки всегда были существенно выше. На английском это называется Carry Trade.

Все было хорошо и всех устраивало, пока в конце 2021 года дефляция в Японии не развернулась и курс иены не начал снижаться. Учитывая, что, по соотношению государственного долга к ВВП, Япония является абсолютным чемпионом мира (260%), то с дешевой иеной его обслуживание стало слишком дорогим.

В 2023 году руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда повысил ставку на 0,15% и прищурился в ожидании взрыва… Ничего не произошло. Ему понравилось и в конце июля 2024 года он заявил, что хочет повысить ее еще на 0,25%. И тут его едва не четвертовали…

Почему? Потому что при таких ставках начинает схлопываться Carry Trade, и валютные свопы принесут спекулянтам большие убытки… Если коротко, схема теряет актуальность и начинается репатриация капитала обратно в Японию.

И что в этом такого? А то, что на сегодняшний день совокупные внешние активы Японии составляют около 1,34 квадриллиона иен (8,7 трлн долларов США)! Подавляющая часть этой суммы в американских облигациях и акциях технологических компаний…

Представляете, какая волна поднимется над мировой экономикой, если вдруг японцы решат все это вывести с американского рынка? Представляете, как смачно она потом упадет на головы всему миру?.. И я не представляю.

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И думаю, что даже Джером Пауэлл не до конца представляет. А у него сейчас еще требуют ставку ФРС снижать. То есть сделать американский рынок для иностранных инвесторов еще менее привлекательным.