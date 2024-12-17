Депозиты для бизнеса: кто из банков платит больше всех

В условиях полномасштабной войны существенно выросли депозиты юридических лиц, которые пытаются откладывать средства «про запас». Вместе с тем в этом году на протяжении нескольких месяцев уже наблюдался отток таких вкладов. Какими ставками финучреждения пытаются удержать бизнес и на какие предложения тот может рассчитывать, рассказывает «Минфин».

Как изменились вклады юридических лиц

Банковские вклады бизнеса (или же субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений, как они указываются в официальной статистике НБУ), по итогам октября, снова начали расти. Недавно «Минфин» сообщал о том, что их объем снижался в августе и сентябре, однако, по итогам октября, общая сумма таких вкладов выросла на 28 млрд грн (или примерно на 2%) — до 1,427 трлн грн.

Но в предыдущие периоды такой рост в процентах был более существенным. Если с начала этого года вклады бизнеса выросли на 8%, то с начала 2023 года — на 51%, а с 1 января 2022 года — на 78%, тогда они составляли около 800 млрд грн.

Здесь следует учитывать, что за последние 3 года в Украине была стремительная инфляция, поэтому частично этот рост суммы вкладов можно объяснить обесцениванием средств. В то же время, если посчитать рост цен за последние 3 года сложным процентом, то окажется, что он составляет около 46%. Таким образом, рост депозитов бизнеса существенно опережает инфляцию.

Что касается того, как эта тенденция влияет на экономику, мнения разделяются. С одной стороны, рост свободных средств бизнеса говорит о его прибыльности и лучшей финансовой подушке безопасности, чем была до полномасштабного вторжения. С другой — это необычная ситуация, когда бизнес активно откладывает деньги, вместо того чтобы инвестировать их в развитие и расширение. Нынешняя ситуация говорит об опасениях предпринимателей в части замораживания инвестиций и накопления денег на «черный день».

Рост депозитов юридических лиц совпал со снижением кредитования бизнеса. По данным Нацбанка, чистые кредиты субъектам хозяйствования, по итогам 2022 года, упали на 11 млрд грн — до 529 млрд грн. В 2023 году они снизились еще на 18 млрд. Только в этом году этот показатель начал стабильно расти в каждом квартале и, по итогам третьего, составляет уже 579 млрд грн.

Как рассказывают в НБУ, чистые гривневые кредиты для малого и среднего бизнеса, по итогам последнего квартала, выросли на 28%, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Кредитование корпоративного сектора тоже росло, хотя и более медленными темпами. Благодаря этому общий гривневый кредитный портфель бизнеса за год вырос примерно на 23%.

Таким образом, замедление темпов притока средств на депозиты бизнеса по факту совпало с ростом активности кредитования, что может свидетельствовать о повышении деловой активности.

Свои сбережения предприятия пытаются держать под рукой, чтобы, в случае необходимости, всегда иметь возможность ими воспользоваться. Среди вкладов юрлиц средства до востребования составляют 1,08 трлн грн, то есть почти 76%.

Как рассказал редакции заместитель главы правления АСВИО Банка Дмитрий Овсянников: «Своим клиентам — владельцам текущих счетов в гривне банк начисляет дополнительный доход на остатки средств на конец каждого дня. При этом у клиента есть свободный доступ к средствам и возможность оперативного проведения платежей в обычном режиме. Указанная платность составляет до 11,5% годовых, в зависимости от объемов средств, размещенных на текущем счете».

Если же посмотреть на срочные вклады, то, как объяснил «Минфину» директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый, бизнес чаще всего выбирает небольшие сроки — от 1 до 3 месяцев.

«На более длительные сроки часто размещают вклады клиенты, занимающиеся сельским хозяйством. Как правило, они кладут их на депозит до конца февраля — сезона реализации своей продукции», — отметил Владимир Малый.

То, что субъекты хозяйствования размещают средства в основном на короткие периоды, от нескольких месяцев до нескольких дней, подтверждает и Дмитрий Овсянников: «Юридическим лицам и предпринимателям, которые обслуживаются в АСВИО Банке, мы предлагаем срочные депозиты сроком даже от трех дней. Также банк принимает средства на овернайты. Многие клиенты накапливают переходные остатки к началу года, которые целесообразно разместить под проценты, а нам интересно привлечь имеющиеся ресурсы клиентов в этот период».

«Минфин» определил крупнейшие банки, которые предлагают бизнесу открывать у них срочные депозиты, и определил, кто из них готов платить больше всех.

Гривневые депозиты

Банки, как правило, предлагают различные программы депозитов, поэтому «Минфин» собрал вклады с высокой доходностью. Вместе с тем, если в учреждении предусмотрено повышение ставки, когда сумма вклада превышает определенную сумму, то этот фактор мы не учитывали, сосредотачиваясь на стандартных предложениях.

Также следует обратить внимание на еще один аспект. В условиях депозитов для юридических лиц банки часто указывают точное количество дней. К примеру, не депозит на полгода, а на 183 или, скажем, 184 дня. Иногда вклады с разницей в один день существенно отличались по доходности. Указывая доходность депозита, скажем, на 6 или 3 месяца, мы выбирали более высокую доходность. При открытии вклада это следует учитывать, ведь незначительное уменьшение срока размещения может повлиять на заработки.

Самые высокие ставки по депозитам можно получить, размещая вклады на более длительный срок. Так, среди 20 крупнейших банков по депозитам на 12 месяцев ставку в 13,25% годовых предлагает АСВИО Банк, а 12,5% — сразу три учреждения — Идея Банк, Коминбанк и Радабанк. Чуть меньше — 12,2% и 12% — по таким вкладам в МТБ и ТАС24 Бизнес.

В среднем же банки, которые редакция отобрала в рейтинг, готовы платить 9,79% по годовым вкладам. Если посмотреть ставки по депозитам на полгода, то в среднем они практически не отличаются — 9,77%. Самая высокая ставка здесь достигает 13% в АСВИО Банке, а учреждений, которые начисляют 12,5% по таким вкладам, два — Идея и Радабанк.

Если сравнить эти вклады с депозитами для физлиц, то окажется, что гражданам банки платят больше. Максимальная ставка по годовым вкладам составляет 16,25%, а полугодовым — 15,25%. Средняя же доходность в банках — 12,18% и 12,46% соответственно.

По более коротким вкладам финучреждения предлагают юрлицам более низкие ставки. Для трехмесячных это в среднем 9,33%, а для размещенных на месяц — 8,31%. Возможность разместить гривневый вклад на несколько дней есть у 15 из 21 банка. Если открыть сверхкороткий депозит на неделю, то средняя доходность составит 7,31%, а самые высокие ставки в Радабанке — 11,25%, а также у АСВИО и Идея — по 10% соответственно.

Ставка по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 6 месяцев 3 месяца 1 месяц Неделя АСВИО Банк 13,25 13 12,5 11 10 Идея Банк 12,5 12,5 11,5 10,5 10 Радабанк 12,5 12,5 12 12 11,25 Коминбанк 12,5 12 11 9,5 8,5 МТБ Банк 12,2 12 11,9 11,4 9,2 ТАС24 Бизнес 12 12,25 12,25 10,5 9,95 Абанк 11,5 10,5 9,5 6 4,5 Кристалбанк 11 11,5 10,5 10,5 - Прокредит Банк 11 11 11 9 - ПУМБ 10 10,5 10,5 9,5 - Банк Львов 10 10 9 8 5 Универсал Банк 9,5 9 8,75 8 6 Укргазбанк 9 10 10 - - Сенс Банк 9 9 8,5 8 3,5 Кредобанк 8,75 7,5 6,5 6 6 Правэкс Банк 8,5 9,5 9,5 10 9,5 Приватбанк 8 6,25 3,25 2,25 - Аккордбанк 7,5 9,25 9,25 8 6,5 Райффайзен Банк 6 5 5 4 - Креди Агриколь Банк 6 7 6,5 6 4,75 Укрсиббанк 5 5 7 6 5

Минимальная сумма депозита

У большинства банков нет существенных ограничений по минимальной сумме для открытия бизнесом вклада. Самая низкая в Приватбанке — символическая 1 грн. Порог входа в 1 тыс. грн установили Идея Банк, АСВИО, Райффайзен, Укргаз и Укрсиббанк.

В большинстве же учреждений минимальная сумма открытия гривневого депозита колеблется в пределах 5−10 тыс. грн, что тоже обычно не является проблемой для бизнеса. Ощутимый минимальный вклад установили всего несколько банков. В частности, в Банке Львов — это 50 тыс. грн. Такую же сумму для большинства вкладов указывает Креди Агриколь, но для открытия в нем депозитов на короткие сроки — от 1 до 32 дней — нужно разместить как минимум 1 млн грн.

Валютные депозиты

Почти у всех банков из нашего рейтинга, которые предлагают юрлицам открыть гривневые депозиты, есть и срочные валютные вклады. Исключение здесь только Правэкс, у которого нет депозитов для бизнеса ни в долларах, ни в евро, а также Приват, у которого из валютных представлены только долларовые.

Ставки по валютным вкладам ожидаемо невысокие, как и по депозитам для физлиц. Так, гражданам доллары в среднем предлагают разместить в год под 1,39% годовых, а бизнесу — под 1,24%.

Самые высокие ставки для граждан и юрлиц также не слишком отличаются. Если физлицам сейчас банки предлагают максимум 3% годовых в долларах, то бизнесу 2,5% — столько платит своим клиентам Радабанк. Еще 5 финучреждений принимают американскую валюту под 2,1% или 2% годовых.

Ставки по депозитам в долларах США

Банк 12 месяцев 6 месяцев 3 месяца 1 месяц Неделя Радабанк 2,5 2,25 2 0,9 0,55 АСВИО Банк 2,1 1,6 1,3 0,5 0,3 Банк Львов 2 1,5 1 0,5 - Коминбанк 2 1,5 1 0,5 - Кристалбанк 2 2 2 2 0,3 ТАС24 Бизнес 2 1 1 0,5 0,07 Райффайзен Банк 1,7 1,2 1 1 - Абанк 1,5 1,25 1 0,1 - Аккордбанк 1,5 1,25 0,8 0,25 - МТБ Банк 1,3 1,1 0,9 0,5 - Идея Банк 1 1 1 0,5 - ПУМБ 1 1 1 1 - Кредобанк 0,5 0,5 0,5 0,5 - Креди Агриколь Банк 0,5 0,75 0,4 0,25 0,25 Укргазбанк 0,3 0,3 0,3 - - Прокредит Банк 0,25 0,1 0,1 - - Универсал Банк 0,1 0,1 0,1 0,1 - Приватбанк 0,01 0,01 0,01 0,01 - Сенс Банк - 0,1 0,1 0,1 - Укрсиббанк - 0,5 1 1 0,1 Правэкс Банк - - - - -

Вместе с уменьшением сроков размещения снижается и доходность вкладов. Так, по депозитам на месяц средняя ставка составляет 0,57% годовых, а возможность разместить долларовый вклад на неделю из двадцати финучреждений предлагают всего шесть, ставка по такому вкладу составляет в среднем символические 0,25%, а самое лучшее предложение — 0,55% годовых.

Еще более низкие ставки у банков по вкладам в евро. Как для физических, так и для юридических лиц это в среднем 0,8%.

Самые высокие ставки по вкладам на 12 месяцев для юрлиц достигают 2% годовых в АСВИО Банке, 1,75% годовых — в Радабанке, и 1,5% — в Абанке. В то же время на короткие сроки вклады в евро готовы брать только 5 банка, и средняя ставка по недельному депозиту составляет 0,11% годовых.

Ставки по депозитам в евро

Банк 12 месяцев 6 месяцев 3 месяца 1 месяц Неделя АСВИО Банк 2 1,5 1 0,4 0,2 Радабанк 1,75 1,5 1,25 0,45 0,15 Абанк 1,5 1,25 1 0,1 - Аккордбанк 1,25 1 0,75 0,2 - ТАС24 Бизнес 1,25 0,5 0,25 0,25 0,07 МТБ Банк 1,1 0,9 0,7 0,3 - Банк Львов 1 1 0,5 0,25 - Идея Банк 1 1 1 0,5 - Коминбанк 1 0,75 0,5 0,15 - Райффайзен Банк 0,9 0,6 0,5 0,5 - Прокредит Банк 0,25 0,1 0,1 - - ПУМБ 0,2 0,2 0,2 0,2 - Укргазбанк 0,2 0,2 0,2 - - Кредобанк 0,1 0,1 0,1 0,1 - Кристалбанк 0,1 0,1 0,1 - - Универсал Банк 0,1 0,1 0,1 - - Креди Агриколь Банк 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Приватбанк - - - - - Сенс Банк - 0,1 0,1 0,1 - Укрсиббанк - 0,2 0,2 0,2 0,05 Правэкс Банк - - - - -

Куда будут двигаться ставки

Основным фактором, который влияет на депозиты как физических, так и юридических лиц, является учетная ставка Нацбанка, которая в этом году уже трижды снижалась. Но дальнейшее смягчение монетарной политики было приостановлено из-за ускорения инфляции, и на последнем заседании регулятор повысил ее до 13,5%.

«Я думаю, что ближе к февралю конкуренты будут повышать уровень ставок по депозитам, особенно те, которым не будет хватать ликвидности для уплаты налога на прибыль. Наш банк планирует оставаться одним из лидеров по процентной ставке, следя за поведением рынка и конкурентов, и реагируя на изменения», — рассказал директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

Как объясняют в Идея Банке, остаться среди лидеров по размеру ставки для юрлиц — это один из элементов стратегии учреждения.

«Конец каждый год характеризуется приростом остатков средств юридических лиц. Наш банк планирует увеличить объемы ресурсов в декабре этого года на 10%, а в 2025 году ожидаем прирост ресурсов на уровне 25%. Размер ставок в первую очередь зависит от учетной ставки НБУ, а также рыночных ставок кредитования юридических лиц. Что касается платности срочных вкладов — мы планируем находиться в ТОП-5 предложений среди банков своей группы», — отмечает заместитель главы правления АСВИО Банка Дмитрий Овсянников.

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Существенно на привлечение депозитов бизнеса может повлиять экономический фон. С одной стороны, в случае налаживания ситуации, бизнес будет получать более высокую прибыль, что будет обеспечивать приток средств, в том числе на банковские счета. С другой — это может спровоцировать отток средств, которые будут более активно вкладываться в развитие. В таком случае можно ожидать роста конкуренции банков и улучшения предложений.