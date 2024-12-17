Депозити для бізнесу: хто з банків платить найбільше

В умовах повномасштабної війни суттєво зросли депозити юридичних осіб, які намагаються відкладати кошти «про запас». Водночас цього року впродовж декількох місяців вже спостерігався відтік таких вкладів. Якими ставками фінустанови намагаються втримати бізнес та на які пропозиції той може розраховувати, розповідає «Мінфін».

Як змінились вклади юридичних осіб

Банківські вклади бізнесу (або ж суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ, як вони позначаються в офіційній статистиці НБУ), за підсумками жовтня, знову почали зростати. Нещодавно «Мінфін» повідомляв про те, що їхній обсяг знижувався у серпні та вересні, однак, за підсумками жовтня, загальна сума таких вкладів зросла на 28 млрд грн (або приблизно на 2%) — до 1,427 трлн грн.

Але у попередні періоди таке зростання у відсотках було суттєвішим. Якщо з початку цього року вклади бізнесу зросли на 8%, то з початку 2023 року — на 51%, а з 1 січня 2022 року — на 78%, тоді вони становили близько 800 млрд грн.

Тут варто враховувати, що за останні 3 роки в Україні була стрімка інфляція, тому частково це зростання суми вкладів можна пояснити знеціненням коштів. Водночас, якщо порахувати зростання цін за останні 3 роки складним відсотком, то виявиться, що воно становить близько 46%. Таким чином, зростання депозитів бізнесу суттєво випереджає інфляцію.

Щодо того, який вплив ця тенденція має на економіку, думки розділяються. З одного боку, зростання вільних коштів бізнесу говорить про його прибутковість та кращу фінансову подушку безпеки, ніж була до повномасштабного вторгнення. З іншого — це незвична ситуація, коли бізнес активно відкладає гроші, замість того, аби інвестувати їх у розвиток та розширення. Нинішня ситуація говорить про побоювання підприємців про заморожування інвестицій та накопичення грошей на «чорний день».

Зростання депозитів юридичних осіб співпало зі зниженням кредитування бізнесу. За даними Нацбанку, чисті кредити суб'єктам господарювання, за підсумками 2022 року, впали на 11 млрд грн — до 529 млрд грн. У 2023 році вони знизились ще на 18 млрд. Лише цього року цей показник почав стабільно зростати у кожному кварталі і, за підсумками третього, становить вже 579 млрд грн.

Як розповідають в НБУ, чисті гривневі кредити для малого та середнього бізнесу, за підсумками останнього кварталу, зросли на 28%, порівнюючи з аналогічним показником попереднього року. Кредитування корпоративного сектору теж зростало, хоча й повільнішими темпами. Завдяки цьому загальний гривневий кредитний портфель бізнесу за рік зріс приблизно на 23%.

Таким чином, сповільнення темпів притоку коштів на депозити бізнесу фактично співпало зі зростанням активності кредитування, що може свідчити про підвищення ділової активності.

Свої заощадження підприємства намагаються тримати під рукою, щоб, у разі потреби, завжди мати можливість ними скористатися. Серед вкладів юросіб кошти на вимогу становлять 1,08 трлн грн, тобто майже 76%.

Як розповів редакції заступник голови правління АСВІО Банку Дмитро Овсянников: «Своїм клієнтам — власникам поточних рахунків у гривні банк нараховує додатковий дохід на залишки коштів на кінець кожного дня. При цьому клієнт має вільний доступ до коштів і можливість оперативного проведення платежів у звичайному режимі. Зазначена платність складає до 11,5% річних, залежно від обсягів коштів, розміщених на поточному рахунку».

Якщо ж поглянути на строкові вклади, то, як пояснив «Мінфіну» директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий, бізнес найчастіше обирає невеликі строки — від 1 до 3 місяців.

«На триваліші строки часто розміщують вклади клієнти, які займаються сільським господарством. Зазвичай, вони кладуть їх на депозит до кінця лютого — сезону реалізації своєї продукції», — відзначив Володимир Малий.

Те, що суб'єкти господарювання розміщують кошти переважно на короткі періоди, від декількох місяців до декількох днів, підтверджує і Дмитро Овсянников: «Юридичним особам і підприємцям, що обслуговуються в АСВІО Банку, ми пропонуємо строкові депозити терміном навіть від трьох днів. Також банк приймає кошти на овернайти. Багато клієнтів накопичують перехідні залишки на початок року, які доцільно розмістити під відсотки, а нам цікаво залучити наявні ресурси клієнтів у цей період».

«Мінфін» визначив найбільші банки, які пропонують бізнесу відкривати у них строкові депозити, та визначив, хто з них готовий платити найбільше.

Гривневі депозити

Банки, зазвичай, пропонують різні програми депозитів, тому «Мінфін» зібрав вклади з найвищою дохідністю. Водночас, якщо в установі передбачено підвищення ставки, коли сума вкладу перевищує певну суму, то цей чинник ми не враховували, зосереджуючись на стандартних пропозиціях.

Також варто звернути увагу на ще один аспект. В умовах депозитів для юридичних осіб банки часто вказують точну кількість днів. Наприклад, не депозит на пів року, а на 183 або, скажімо, 184 дні. Інколи вклади з різницею в один день суттєво відрізнялися за дохідністю. Вказуючи дохідність депозиту, скажімо, на 6 чи 3 місяці, ми обирали вищу дохідність. При відкритті вкладу це варто враховувати, адже незначне зменшення строку розміщення може мати вплив на заробітки.

Найвищі ставки за депозитами можна отримати, розміщуючи вклади на триваліший строк. Так, серед 20 найбільших банків за депозитами на 12 місяців ставку в 13,25% річних пропонує АСВІО Банк, а 12,5% — відразу три установи — Ідея Банк, Комінбанк та Радабанк. Трохи менше — 12,2% та 12% — за такими вкладами у МТБ та ТАС24 Бізнес.

В середньому ж банки, які редакція відібрала до рейтингу, готові платити 9,79% за річними вкладами. Якщо подивитись ставки за депозитами на пів року, то в середньому вони практично не відрізняються — 9,77%. Найвища ставка тут сягає 13% у АСВІО Банку, а установ, які нараховують 12,5% за такими вкладами, дві — це Ідея та Радабанк.

Якщо порівняти ці вклади із депозитами для фізосіб, то виявиться, що громадянам банки платять більше. Максимальна ставка за річними вкладами сягає 16,25%, а піврічними — 15,25%. Середня ж дохідність у банках — 12,18% та 12,46% відповідно.

За коротшими вкладами фінустанови пропонують юрособам нижчі ставки. Для тримісячних це в середньому 9,33%, а для розміщених на місяць — 8,31%. Можливість розмістити гривневий вклад на декілька днів є у 15 із 21 банку. Якщо відкрити надкороткий депозит на тиждень, то середня дохідність становитиме 7,31%, а найвищі ставки у Радабанку — 11,25%, а також у АСВІО та Ідея — по 10% відповідно.

Ставка за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 6 місяців 3 місяці 1 місяць Тиждень АСВІО Банк 13,25 13 12,5 11 10 Ідея Банк 12,5 12,5 11,5 10,5 10 Радабанк 12,5 12,5 12 12 11,25 Комінбанк 12,5 12 11 9,5 8,5 МТБ Банк 12,2 12 11,9 11,4 9,2 ТАС24 Бізнес 12 12,25 12,25 10,5 9,95 Абанк 11,5 10,5 9,5 6 4,5 Кристалбанк 11 11,5 10,5 10,5 - Прокредит Банк 11 11 11 9 - ПУМБ 10 10,5 10,5 9,5 - Банк Львів 10 10 9 8 5 Універсал Банк 9,5 9 8,75 8 6 Укргазбанк 9 10 10 - - Сенс Банк 9 9 8,5 8 3,5 Кредобанк 8,75 7,5 6,5 6 6 Правекс Банк 8,5 9,5 9,5 10 9,5 Приватбанк 8 6,25 3,25 2,25 - Акордбанк 7,5 9,25 9,25 8 6,5 Райффайзен Банк 6 5 5 4 - Креді Агріколь Банк 6 7 6,5 6 4,75 Укрсиббанк 5 5 7 6 5

Мінімальна сума депозиту

Більшість банків не мають суттєвих обмежень щодо мінімальної суми для відкриття бізнесом вкладу. Найнижча вона у Приватбанку — символічна 1 грн. Поріг входу в 1 тис. грн встановили Ідея Банк, АСВІО, Райффайзен, Укргаз та Укрсиббанк.

У більшості ж установ мінімальна сума відкриття гривневого депозиту коливається в межах 5−10 тис. грн, що також зазвичай не є проблемою для бізнесу. Відчутний мінімальний внесок встановили лише декілька банків. Зокрема, в Банку Львів — це 50 тис. грн. Таку ж суму для більшості вкладів вказує Креді Агріколь, але для відкриття у ньому депозитів на короткі строки — від 1 до 32 днів — варто розмістити принаймні 1 млн грн.

Валютні депозити

Майже всі банки з нашого рейтингу, які пропонують юрособам відкрити гривневі депозити, мають і валютні строкові вклади. Виключення тут тільки Правекс, у якого немає депозитів для бізнесу ані в доларах, ані в євро, а також Приват, у якого з валютних представлені тільки доларові.

Ставки за валютними вкладами очікувано невисокі, як і за депозитами для фізосіб. Так, громадянам долари в середньому пропонують розмістити на рік під 1,39% річних, а бізнесу — під 1,24%.

Найвищі ставки для громадян та юросіб так само не надто відрізняються. Якщо фізособам наразі банки пропонують максимум 3% річних у доларах, то бізнесу 2,5% — стільки платить своїм клієнтам Радабанк. Ще 5 фінустанов приймають американську валюту під 2,1% або 2% річних.

Ставки за депозитами у доларах США

Банк 12 місяців 6 місяців 3 місяці 1 місяць Тиждень Радабанк 2,5 2,25 2 0,9 0,55 АСВІО Банк 2,1 1,6 1,3 0,5 0,3 Банк Львів 2 1,5 1 0,5 - Комінбанк 2 1,5 1 0,5 - Кристалбанк 2 2 2 2 0,3 ТАС24 Бізнес 2 1 1 0,5 0,07 Райффайзен Банк 1,7 1,2 1 1 - Абанк 1,5 1,25 1 0,1 - Акордбанк 1,5 1,25 0,8 0,25 - МТБ Банк 1,3 1,1 0,9 0,5 - Ідея Банк 1 1 1 0,5 - ПУМБ 1 1 1 1 - Кредобанк 0,5 0,5 0,5 0,5 - Креді Агріколь Банк 0,5 0,75 0,4 0,25 0,25 Укргазбанк 0,3 0,3 0,3 - - Прокредит Банк 0,25 0,1 0,1 - - Універсал Банк 0,1 0,1 0,1 0,1 - Приватбанк 0,01 0,01 0,01 0,01 - Сенс Банк - 0,1 0,1 0,1 - Укрсиббанк - 0,5 1 1 0,1 Правекс Банк - - - - -

Разом зі зменшенням строків розміщення, знижується і дохідність вкладів. Так, за депозитами на місяць середня ставка становить 0,57% річних, а можливість розмістити доларовий вклад на тиждень із двадцяти фінустанов пропонують лише шість, ставка за таким вкладом становить в середньому символічні 0,25%, а найкраща пропозиція — 0,55% річних.

Ще нижчі ставки у банків за вкладами в євро. Як для фізичних, так і для юридичних осіб це в середньому 0,8%.

Найвищі ставки за вкладами на 12 місяців для юросіб сягають 2% річних у АСВІО Банку, 1,75% річних — у Радабанку, та 1,5% — в Абанку. Водночас на короткі строки вклади у євро готові брати лише 5 банків, і середня ставка за тижневим депозитом становить 0,11% річних.

Ставки за депозитами у євро

Банк 12 місяців 6 місяців 3 місяці 1 місяць Тиждень АСВІО Банк 2 1,5 1 0,4 0,2 Радабанк 1,75 1,5 1,25 0,45 0,15 Абанк 1,5 1,25 1 0,1 - Акордбанк 1,25 1 0,75 0,2 - ТАС24 Бізнес 1,25 0,5 0,25 0,25 0,07 МТБ Банк 1,1 0,9 0,7 0,3 - Банк Львів 1 1 0,5 0,25 - Ідея Банк 1 1 1 0,5 - Комінбанк 1 0,75 0,5 0,15 - Райффайзен Банк 0,9 0,6 0,5 0,5 - Прокредит Банк 0,25 0,1 0,1 - - ПУМБ 0,2 0,2 0,2 0,2 - Укргазбанк 0,2 0,2 0,2 - - Кредобанк 0,1 0,1 0,1 0,1 - Кристалбанк 0,1 0,1 0,1 - - Універсал Банк 0,1 0,1 0,1 - - Креді Агріколь Банк 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Приватбанк - - - - - Сенс Банк - 0,1 0,1 0,1 - Укрсиббанк - 0,2 0,2 0,2 0,05 Правекс Банк - - - - -

Куди рухатимуться ставки

Основний чинник, який впливає на депозити як фізичних, так і юридичних осіб, — облікова ставка Нацбанку, яка цього року вже тричі знижувалась. Але подальше пом'якшення монетарної політики було призупинене через прискорення інфляції, і на останньому засіданні регулятор її підвищив до 13,5%.

«Я думаю, що ближче до лютого конкуренти підвищуватимуть рівень ставок за депозитами, особливо ті, яким не вистачатиме ліквідності для сплати податку на прибуток. Наш банк планує залишатися одним із лідерів за відсотковою ставкою, слідкуючи за поведінкою ринку та конкурентів, та реагуючи на зміни», — розповів директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

Як пояснюють в Ідея Банку, залишитися серед лідерів за розміром ставки для юросіб — це один із елементів стратегії установи.

«Кінець кожного року характеризується приростом залишків коштів юридичних осіб. Наш банк планує збільшити обсяги ресурсів у грудні цього року на 10%, а в 2025 році очікуємо приріст ресурсів на рівні 25%. Розмір ставок насамперед залежить від облікової ставки НБУ, а також ринкових ставок кредитування юридичних осіб. Щодо платності строкових вкладів — ми плануємо перебувати в ТОП-5 пропозицій серед банків своєї групи» — зазначає заступник голови правління АСВІО Банку Дмитро Овсянников.

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Суттєво на залучення депозитів бізнесу може вплинути економічний фон. Із одного боку, у разі налагодження ситуації, бізнес отримуватиме вищі прибутки, що забезпечуватиме притік коштів, в тому числі на банківські рахунки. З іншого — це може спровокувати відтік коштів, які активніше вкладатимуться в розвиток. В такому випадку можна очікувати на зростання конкуренції банків та покращення пропозицій.