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16 декабря 2024, 12:55 Читати українською

Асад вывез в россию 2 тонны евро и долларов Центробанка Сирии

Сирийские власти отправляли в россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными, когда свергнутый президент Башар Асад еще находился у власти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Сирийские власти отправляли в россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными, когда свергнутый президент Башар Асад еще находился у власти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо данным издания, переброска осуществлялась в 2018—2019 годах, а сами средства принадлежали Центробанку Сирии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным издания, переброска осуществлялась в 2018—2019 годах, а сами средства принадлежали Центробанку Сирии. При этом, как отметил осведомленный источник FT, в указанный период в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты. Тогда резервы были «почти нулевыми», подчеркнул он.

Несмотря на это, правительство Асада переправило в московский аэропорт Внуково эквивалент $250 млн наличными в долларах и евро — купюры номиналом в $100 и €500 весили порядка 2 тонн. Всего с марта 2018-го по сентябрь 2019 года был совершен 21 авиарейс с валютой. Все ввезенные в россию средства впоследствии размещались в российских банках. Кроме того, семья Асада тайно приобрела в россии активы, в том числе элитную недвижимость. В частности, они купили в элитном районе Москва-Сити по меньшей мере 19 роскошных апартаментов общей стоимостью не менее $40 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
gucci
gucci
16 декабря 2024, 13:03
#
Єдине слово про асада — гніда
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 декабря 2024, 13:56
#
В чем отличие от Лазаренко и его последователей?
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