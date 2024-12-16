Асад вывез в россию 2 тонны евро и долларов Центробанка Сирии

Сирийские власти отправляли в россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными, когда свергнутый президент Башар Асад еще находился у власти, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.

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По данным издания, переброска осуществлялась в 2018—2019 годах, а сами средства принадлежали Центробанку Сирии. При этом, как отметил осведомленный источник FT, в указанный период в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты. Тогда резервы были «почти нулевыми», подчеркнул он.

Несмотря на это, правительство Асада переправило в московский аэропорт Внуково эквивалент $250 млн наличными в долларах и евро — купюры номиналом в $100 и €500 весили порядка 2 тонн. Всего с марта 2018-го по сентябрь 2019 года был совершен 21 авиарейс с валютой. Все ввезенные в россию средства впоследствии размещались в российских банках. Кроме того, семья Асада тайно приобрела в россии активы, в том числе элитную недвижимость. В частности, они купили в элитном районе Москва-Сити по меньшей мере 19 роскошных апартаментов общей стоимостью не менее $40 млн.