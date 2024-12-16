Торговые сети хотят обязать указывать цену товара за килограмм или литр

В Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке, пишет народный депутат Дмитрий Гурин в сети X.

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Что известно

Целью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно, пишет Лига.

«Подаем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем», — написал депутат.

Подаем законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. — 🇺🇦 Дмитрий Гурин, нардеп (@DmytroGurinMP) December 15, 2024

Соответствующую правку собираются внести в ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», гарантирующей право на получение необходимой и доступной информации о продукции.

Закон не запрещает бутылки меньшего объема, но с дополнительной информацией на ценнике «можно будет легко сравнить цены за литр».

Изменения будут касаться всех товаров, которые меряются литрами, килограммами, квадратными метрами, погонными метрами, написал депутат.