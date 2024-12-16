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16 декабря 2024, 11:45 Читати українською

Торговые сети хотят обязать указывать цену товара за килограмм или литр

В Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке, пишет народный депутат Дмитрий Гурин в сети X.

В Верховной Раде готовят законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке, пишет народный депутат Дмитрий Гурин в сети X.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноЦелью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно, пишет Лига.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Целью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно, пишет Лига.

«Подаем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем», — написал депутат.

Соответствующую правку собираются внести в ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», гарантирующей право на получение необходимой и доступной информации о продукции.

Закон не запрещает бутылки меньшего объема, но с дополнительной информацией на ценнике «можно будет легко сравнить цены за литр».

Изменения будут касаться всех товаров, которые меряются литрами, килограммами, квадратными метрами, погонными метрами, написал депутат.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+89
Я_ __
Я_ __
16 декабря 2024, 11:52
#
Ну, на папері така ініціатива виглядає добре, наче слушна ініціатива
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 декабря 2024, 11:55
#
Теперь и у пива будет две цены…
+
0
gorobezus
gorobezus
16 декабря 2024, 11:59
#
В Ашане такое давно есть или было (давно не заходил)
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
16 декабря 2024, 12:07
#
Колбаса и сыр теперь будет не за 100 г, а за кг, можно заодно и курсы валют разрешить вывешивать, чтоб у людей вопросов не возникало почему так дорого
+
+29
BrutForce
BrutForce
16 декабря 2024, 12:29
#
В Європі давно так — дуже зручно щоб не перераховувати ціну в залежності від пакування.
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