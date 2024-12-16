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16 декабря 2024, 10:00 Читати українською

К зимним праздникам. Unex Bank запустил кредит наличными по сниженной ставке

9 декабря 2024 Unex Bank расширил линейку кредитных предложений для украинцев, предложив им кредит наличными «Снежный» на лояльных условиях. Предложение временное и пригодится именно тем из украинцев, кто, несмотря на все трудности, планирует отмечать зимние праздники и по этому поводу решил сделать себе или своей семье ценный подарок.

По условиям кредита можно получить до 350 000 гривен наличными, чего хватит даже на ремонт дома. А учитывая длительный срок кредитования — до 49 месяцев — обслуживание займа не будет слишком обременительным для семейного бюджета.

«Однако главное преимущество „Снежного“ — процентная ставка. Да, это кредит наличными, но реальная годовая процентная ставка по нему, рассчитанная по методике НБУ, составляет от 34,7% до 41,1% в зависимости от суммы и срока кредитования. Это примерно столько же, сколько украинские финучреждения предлагают по кредитным картам. То есть условия кредитования действительно лояльные», — рассказывает директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец.

Оформить кредит наличными можно в любом отделении Unex Bank. Но предварительно рассчитать стоимость кредита исходя из нужных параметров можно в интерактивном калькуляторе на сайте финучреждения. И сразу после этого оставить заявку на кредит наличными — через несколько минут менеджер банка перезвонит, чтобы уточнить детали и поможет узнать предварительное решение.

Кредит наличными «Снежный» с лояльными условиями действует ограниченный период времени. Оформить его можно до 17 января 2025 года.

«Мы хотим дать украинцам немного больше праздничного настроения и возможность осуществить хотя бы материальные мечты»,  — говорит Алина Компанец.

Источник: Минфин
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