В четверг, 12 декабря, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $500 млн. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена и сообщении Пентагона.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов: что в него вошло
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Помощь оказывается в пределах ранее применявшегося президентом США полномочия по использованию запасов Министерства обороны (программа PDA).
Что вошло в пакет
- боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические транспортные средства;
- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием (TOW);
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- гранаты и обучающее оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Напомним
«Минфин» писал, что 2 декабря США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн.
Ранее Блинкен заверил, что президент США Джо Байден планирует потратить все средства, выделенные Конгрессом на военную помощь Украине, до истечения срока своих полномочий.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
ракеты против радиации?
Наймите уже нормального редактора.