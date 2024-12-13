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13 декабря 2024, 8:19 Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов: что в него вошло

В четверг, 12 декабря, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $500 млн. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена и сообщении Пентагона.

В четверг, 12 декабря, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $500 млн.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Помощь оказывается в пределах ранее применявшегося президентом США полномочия по использованию запасов Министерства обороны (программа PDA).

Что вошло в пакет

  • боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
  • беспилотные летательные аппараты (UAS);
  • защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
  • легкие тактические транспортные средства;
  • средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием (TOW);
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • гранаты и обучающее оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 декабря США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн.

Ранее Блинкен заверил, что президент США Джо Байден планирует потратить все средства, выделенные Конгрессом на военную помощь Украине, до истечения срока своих полномочий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
13 декабря 2024, 8:54
#
Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
ракеты против радиации?
Наймите уже нормального редактора.
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