В Украине запустили рейтинг банков по количеству ИТ-специалистов

Редакция DOU запускает рейтинг банков по количеству ИТ-специалистов. В него попали банки, работающие в Украине. Пока в рейтинге 15 участников.

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«В таблице они упорядочены по количеству технических специалистов в ИТ-командах. Кроме этого, мы собрали информацию о расположении офисов, ключевых направлениях развития технологий. Также расспросили о специфике работы айтовцев в банках и планах на развитие и найм в будущем году», — говорится в сообщении.

Рейтинг возглавил Приватбанк, а на втором и третьем местах Райффайзен Банк и ПУМБ.