Работодатели сокращают предложения: кому до сих пор готовы платить от $1 тыс. и больше

В ноябре рынок труда стал замедляться под влиянием сезонных факторов. Однако уже 9-й месяц подряд на рынке труда остается более 100 тыс. вакансий. Поэтому работодатели не останавливают наем, а соискатели достаточно активные — в ноябре показатель среднего количества отзывов на вакансию вырос. Как закончил осень рынок труда, исследовал Work.ua. «Минфин» выбрал главное.

Работодатели сокращают предложения

В ноябре работодатели разместили на Work.ua 109 467 предложений. Это на 7% меньше, чем было в октябре. Такая тенденция повторяет сценарий 2021 года — тогда в последний месяц осени разместили более 109 000 вакансий. Так что ситуация на рынке труда соответствует сезонным тенденциям. При таком сценарии следующие несколько месяцев количество вакансий будет сокращаться.

Среди областей-лидеров по количеству вакансий также наблюдаем падение, что полностью синхронно с общей ситуацией. Наиболее значимым является уменьшение предложений работы в Одесской области (-10%). Предполагаем, что это связано с особо масштабными проблемами с электроэнергией, которые произошли из-за массированной атаки.

В ноябре в топе категорий с самым большим количеством предложений — категория «Рабочие специальности, производство» (19 554 вакансий, что на 7% меньше к октябрю).

В целом в десятке категорий-лидеров видим падение предложений работы. Больше всего просели «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (-15%) и «Сфера обслуживания» (-13%).

Единственной категорией, где предложений стало больше, стала «Охрана, безопасность». Это сказалось и на должностях, которые стали самыми востребованными в ноябре: полицейский, оператор дрона, командир отделения, номер обслуживания взвода, связист, минометчик.

Еще одно исключение из общей тенденции падения — это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам.

Конкуренция на рынке труда растет

В ноябре на сайте Work.ua на 5% уменьшилось количество кандидатов, которые активно искали работу. Однако из-за того, что и работы стало меньше, показатель среднего количества отзывов на вакансию на месяц вырос. На положительную динамику также повлияли некоторые технические решения, над которыми постоянно работает Work.ua.

Итак, в ноябре на сайте Work.ua искали работу 203 077 кандидатов, что на 5% меньше показателей октября. Как и в случае с вакансиями, уменьшение количества кандидатов наблюдается практически во всех областях и категориях.

Увеличилось количество соискателей только в Черновицкой (+8%) и Закарпатской (+4%) областях. В этих регионах традиционно самое низкое среднее количество отзывов на вакансию, так что новые кандидаты — хорошая новость для работодателей в этих областях.

Такую же ситуацию видим и в разрезе категорий: везде фиксируем падение, за исключением категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+2%).

Демографический портрет искателя меняется минимально. Но в ноябре увеличилось количество несовершеннолетних соискателей (+10%).

Наиболее конкурентными должностями были директ-менеджер и специалист чата — это должности, предусматривающие общение с клиентами компании в социальных сетях или службе поддержки. Конкуренция за эти должности в 20−30 раз превышает средние характеристики.

В целом самую высокую конкуренцию, как и всегда, видим на удаленные должности, которые чрезвычайно востребованы среди соискателей.

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Кому работодатели готовы платить 40 тыс. грн и больше

В ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился, и составлял 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре). Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

• «Охрана, безопасность» — 70 000 грн, +17%;

• «Недвижимость» — 44 000 грн, +10%;

• «Продажа, закупка» — 30 000 грн, +9%.

При этом на 2% уменьшился предлагаемый доход в категории «Юриспруденция» — до 20 000 грн.

На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов. Среди линейных должностей самые высокие доходы рынок труда предлагает следующим специалистам: брокер (60 000 грн), медиабайер (58 250 грн), эндодонтист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), риелтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медиапродюсер (41 250 грн), автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 000 грн).