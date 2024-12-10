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10 декабря 2024, 11:10 Читати українською

В 2025 году стоимость жилья в новостройках может вырасти на 15-25% — эксперт

В 2025 году в зависимости от стадии строительства, региона расположение новостройки, качества и класса объекта роста цен на первичном рынке жилья может составить от 15% до 20−25%. Об этом рассказала директор по продажам Строительной компании GAZDA Марианна Бегунец.

В 2025 году в зависимости от стадии строительства, региона расположение новостройки, качества и класса объекта роста цен на первичном рынке жилья может составить от 15% до 20−25%.
Фото: depositphotos

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Каким будет 2025 год для недвижимости

«2025 год будет непростым на рынке недвижимости. С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру. А с другой — покупательная способность граждан будет оставаться на довольно низком уровне», — отметила эксперт.

По ее мнению, главными факторами, которые могут сказаться на стоимости жилья в новостройках, являются:

Размер инфляции. Согласно прогнозам, в 2025 году инфляция может составить 10% — это повлияет на удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Ситуация на денежном рынке. Ожидается, что средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть, по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%.

Изменения в налогообложении. Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и лиц, приравненных к ним).

Читайте: Цены на рынке недвижимости стремительно выросли. Как изменилась стоимость жилья в Украине

Уровень спроса. В 2025 году вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям: 1) безопасное расположение (регион строительства); 2) качество возводимого ЖК; 3) состояние возведения (+динамика строительства); 4) разнообразие механизмов приобретения жилья (ипотека, рассрочка).

Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для довоенного рынка. Зато цена на «одноклассовые» объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже сомерного дома в Днепре или Полтаве — в регионах менее безопасных для жизни. Иными словами, «наценка за безопасность» может составить около 10% к имеющимся ценам", — рассказала Бигунец.

Спрос на жилье

Что касается реального уровня спроса в 2025 году, то по оценкам Строительной компании GAZDA, лишь около 20% от тех, кто финансово способен приобрести жилье (за полную стоимость, посредством рассрочки или ипотеки, в том числе по государственной программе «єОселя») решат вложить средства в первичном рынке жилья.

В компании отметили, что низкий уровень спроса может значительно усилить конкуренцию на первичном рынке, особенно в относительно безопасных регионах, таких как Закарпатье, Львовщина, Буковина, Киевщина. Девелоперы могут предложить покупателям более лояльные условия приобретения, а по ряду параметров более качественное жилье, чем конкуренты.

Кроме того, как говорят в строительной компании, на рынке уже появились специальные предложения, предусматривающие более выгодные условия приобретения жилья для ветеранов войны.

Что будет с ценами

По словам эксперта, во второй половине 2025 года ценовой рост стоимости жилья на первичном рынке может несколько затормозиться. Это может быть связано как с ожидаемым снижением инфляции, так и с военными обстоятельствами (например, в случае окончания горячей фазы войны). Поэтому, как прогнозирует эксперт, основные ценовые изменения могут произойти в течение 6−9 месяцев.

«2025 год станет логическим продолжением „дистресса“ на первичном рынке. Однако, согласно макроэкономическим прогнозам, следует рассчитывать, что, начиная с 2026 года, экономическая ситуация значительно улучшится, что скажется не только на темпах строительства, но и на объемах продаж», — подытожила Бигунец.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+59
getup
getup
10 декабря 2024, 11:36
#
«Рассказала директор по продажам»

Пусть мечтает и дальше…
+
+30
mantis05
mantis05
10 декабря 2024, 11:48
#
Продавец: мы будем продавать в разы дороже. Покупатель: окей. Покупает там, где дешевле. Продавец: так, а чо такое? чо не покупают?
Классика.
+
+30
sacha2222
sacha2222
10 декабря 2024, 12:05
#
Смішно
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