Рынок труда замедляется. Кого ищут работодатели

В ноябре рынок труда стал замедляться под влиянием сезонных факторов. Однако количество вакансий все еще уверенно держится выше отметки в 100 000 предложений, а соискатели не менее активно присылают резюме. Об этом говорится в исследовании сайта по трудоустройству Work.ua.

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Количество вакансий растет

В ноябре работодатели разместили на Work.ua 109 467 предложений. Это на 7% меньше, чем было в октябре. Такая тенденция повторяет сценарий 2021 года — тогда в последний месяц осени разместили более 109 тысяч вакансий. Так что ситуация на рынке труда соответствует сезонным тенденциям. При таком сценарии следующие несколько месяцев количество вакансий будет сокращаться.

Среди областей-лидеров по количеству вакансий также наблюдаем падение, полностью синхронное с общей ситуацией. Наиболее значимым является уменьшение предложений работы в Одесской области (-10%). Предполагаем, что это связано с особо масштабными проблемами с электроэнергией, которые произошли из-за массированной атаки.

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Ежемесячно Work.ua исследует, какие категории имеют больше всего предложений. Это позволяет понять реальные потребности рынка. В ноябре первенство вновь имело категорию «Рабочие специальности, производство» — 19 554 вакансий, что на 7% меньше октября.

В общей сложности в десятке категорий-лидеров видим падение предложений работы. Больше всего просели «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (-15%) и «Сфера обслуживания» (-13%).

Единственной категорией, где предложений стало больше, стала «Охрана, безопасность». Это сказалось и на постах, которые стали более востребованными в ноябре: полицейский, оператор дрона, командир отделения, номер обслуживающего взвода, связист, минометчик.

Еще одно исключение из общей тенденции падения — это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам. Это новый функционал на сайте Work.ua, с которым работодатели продолжают знакомиться. Поэтому в октябре таких вакансий было всего 990, в ноябре уже 2920.

Конкуренция растет

В ноябре на сайте Work.ua на 5% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и работы стало меньше, показатель среднего количества отзывов на вакансию на месяц вырос. На положительную динамику также повлияли некоторые технические решения, над которыми постоянно работает Work.ua.

Конкуренция выросла даже там, где Work.ua стабильно фиксирует самые низкие цифры: в Закарпатской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Наиболее конкурентными должностями были директ-менеджер и специалист чата — это должности, предусматривающие общение с клиентами компании в социальных сетях или службе поддержки. Конкуренция за эти должности в 20−30 раз превосходит средние характеристики.

Кому готовы платить более 40 000 грн

В ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре). Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн.) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

«Охрана, безопасность» — 70 000 грн, +17%;

«Недвижимость» — 44 000 грн, +10%;

«Продажа, закупка» — 30 000 грн, +9%.

На 2% уменьшился предлагаемый доход в категории «Юриспруденция» — до 20 000 грн.

На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов.

Среди линейных должностей самые высокие доходы рынок труда предлагает следующим специалистам: брокер (60 000 грн), медиабайер (58 250 грн), эндодонтист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), риелтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медиапродюсер (41 250 грн), автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 000 грн).