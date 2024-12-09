На рынке аренды по сравнению с августом текущего года количество предложений жилья для аренды выросло в большинстве областей. Самый большой прирост — в Хмельницкой, Одесской и Харьковской областях. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA и Ассоциации специалистов по недвижимости.
Рынок аренды жилья в Украине: Самой дорогой локацией остается Киев
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Что с ценами на аренду
Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 17918 грн за однокомнатную квартиру. За осень средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице снизилась почти на 300 грн. Подорожали больше Черновицкая (+32%) и Закарпатская (+17%) области.
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Владельцы недвижимости в столице позволяют выбрать квартиру на разный кошелек в зависимости от района: от 11,7 тыс. в Деснянском районе до 22,3 тыс. грн в Шевченковском.
По аналитическим данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины в некоторых районах сделки в конце концов заключают по более низким суммам. Так, в Деснянском районе в ноябре в среднем снимали однокомнатную квартиру за 10 тыс. грн, в Святошинском — за 12 тыс. грн, в Днепровском — за 13.
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