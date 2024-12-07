Национальный банк в ноябре применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк оштрафовал за нарушение «финмона» три банка и два финучреждения
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Кто получил штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн
- Приватбанк — 10 млн грн
- Асвио Банк — 2,4 млн грн.
ООО «Вэй Фор Пэй» оштрафовано на 15,35 млн грн за надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ЧАО «УФГ» оштрафовано на 255 тыс. грн за проверку новых клиентов, а именно неосуществление идентификации и верификации клиента.
Источник: Минфин
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