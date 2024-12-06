В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн. 332 млрд. гривен. Более трети вкладов в октябре 2024 года (35,8%) были в долларах и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Где украинцы хранят деньги и какую валюту выбирают — рейтинг банков
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рейтинг банков по вкладам
По данным Нацбанка, в государственном Приватбанке было 24,1 млн. вкладчиков, которые хранили 501,7 млрд. грн. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 206,8 млрд грн, на третьем частный Универсал Банк — 8,9 млн вкладчиков, сумма — 98,6 млрд грн.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 76,6 млрд грн и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 60,5 млрд грн.
Читайте также: В Украине открыта новая схема минимизации налога с депозитных доходов
Валюта вкладов
По данным регулятора, на 1 ноября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,4 млн вкладов граждан и ФОП.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,1 млн вкладов на 477 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.
Оформи депозит с повышенным доходом!
Просто заполни заявку и получите бонус до 2% годовых от суммы вклада
Комментарии - 2
Война началась, все изменилось.
Мир меняется. Нет ничего постоянного, кроме впечатлений и воспоминаний