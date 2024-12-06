Где украинцы хранят деньги и какую валюту выбирают — рейтинг банков

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн. 332 млрд. гривен. Более трети вкладов в октябре 2024 года (35,8%) были в долларах и евро . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Рейтинг банков по вкладам

По данным Нацбанка, в государственном Приватбанке было 24,1 млн. вкладчиков, которые хранили 501,7 млрд. грн. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 206,8 млрд грн, на третьем частный Универсал Банк — 8,9 млн вкладчиков, сумма — 98,6 млрд грн.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 76,6 млрд грн и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 60,5 млрд грн.

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Валюта вкладов

По данным регулятора, на 1 ноября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,4 млн вкладов граждан и ФОП.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,1 млн вкладов на 477 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.

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