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6 декабря 2024, 14:05 Читати українською

Где украинцы хранят деньги и какую валюту выбирают — рейтинг банков

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн. 332 млрд. гривен. Более трети вкладов в октябре 2024 года (35,8%) были в долларах и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн. 332 млрд.
Фото: НБУ

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Рейтинг банков по вкладам

По данным Нацбанка, в государственном Приватбанке было 24,1 млн. вкладчиков, которые хранили 501,7 млрд. грн. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 206,8 млрд грн, на третьем частный Универсал Банк — 8,9 млн вкладчиков, сумма — 98,6 млрд грн.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 76,6 млрд грн и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 60,5 млрд грн.

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Валюта вкладов

По данным регулятора, на 1 ноября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,4 млн вкладов граждан и ФОП.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,1 млн вкладов на 477 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 декабря 2024, 14:46
#
Я обираю гривню і шаг, я вірю телемарафону і Міністерству національної єдності
+
0
TattiReuven
TattiReuven
6 декабря 2024, 16:47
#
Лучше нигде не хранить. Так по минимуму на текущем счёте в валюте. А тратить побольше на путешествия, хорошие концерты, хороший отдых в дорогом отеле.

Война началась, все изменилось.
Мир меняется. Нет ничего постоянного, кроме впечатлений и воспоминаний
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