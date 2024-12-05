Кого в ближайшее время заменит ИИ, а для кого он не представляет угрозы

Искусственный интеллект приобретает все большую значимость в мировой экономике. Ежегодный рост его отраслей в ближайшие годы оценивается в 37%, а через несколько лет рынок ИИ достигнет $407 млрд. Как новые технологии будут влиять на рынок труда и нашу жизнь, рассказал CEO DevRain Александр Краковецкий.

Начал читать курс по AI-assisted software development для израильтян. До этого было несколько крупных IТ и не-IТ компаний. Несколько мыслей:

1. Я не верю, что ИИ заберет работу у разработчиков программного обеспечения — сейчас все сложно, динамично, и большинство работы — это интеграция.

2. Не верю, что сильно коснется DevOps, потому что сложность работы лишь растет.

3. Под удар попадут technical writers, QA, разработчики плагинов, модулей.

4. Но те же QA могут легче перейти в Automated QA и UI-automated QA.

5. SEO получат новый виток развития, когда поиск полностью станет генеративным.

6. Data & AI Fundamentals будут must have для всех.

7. Менеджеры, начиная со среднего звена, должны будут уметь тренировать простые ML-модели. Сотрудники — знать какую-нибудь из low/no code automation tool.

8. У организаций будут собственные OneLake/Data Warehouse. И это станет результатом настоящей digital transformation.

9. Уже сейчас есть около десяти инструментов, которые делают обобщение совещаний. Очень скоро это будет commodity, и будет странно для этого использовать посторонний инструмент.

10. Видеокурсы будут записаны с помощью цифровых аватаров и озвучки (даже голосом лектора). Сейчас это занимает кучу времени и дорого в продакшне.

11. В определенный момент никто не сможет отличить текст/изображение (чуть позже — видео), созданное ИИ. Вопрос ухода от старых подходов — вопрос времени.

12. Фундаментальное образование важно как никогда. И цена хорошего ментора/спикера/лектора вырастет. Значительно.

13. ИИ сможет генерировать новое знание и делать то, что мы называем процессом «размышления».

14. Один из следующих шагов крупных языковых моделей — это добавление личности + политического мировоззрения. У каждой политической партии будет своя тонко настроенная (fine-tuned) модель, когда это станет commodity. А это скоро.

15. Верифицированная база знаний по определенной тематике станет самой большой ценностью.

16. Генеративный И И добавит большой пласт работы разработчикам.

17. Генеративный И И добавит много хлопот стартапам и инноваторам, так как с использованием ген ИИ стоимость репликации будет стремиться к 0.

18. Инженерия запросов (prompt engineering) будет являться базовым навыком. На уровне со знанием Excel и иностранного языка.

19. PMs в большинстве своем пока не готовы к изменению парадигмы и приходу генеративного ИИ. Заказчики — пока тоже. Поэтому будет определенная инерция и еще несколько лет будут клепать сайты и приложения «as usual». Потом поймут, что зря, но это будет потом.

20. Образование сотрудников навыкам работы с ИИ становится почти единственным способом продолжить конкуренцию.

21. ПРАВИЛЬНОЕ использование технологий и ИИ — драйвер БЫСТРОГО роста там, где есть процессы, персонал, видение, желание.

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22. Университеты и другие учебные заведения получили уникальный шанс вернуть интерес к базовому обучению и стать фундаментом для бизнеса и инноваций. Частные инициативы не смогут удовлетворить спрос, поэтому университеты должны со всей силы использовать эти возможности.