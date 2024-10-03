Google работает над созданием ИИ с навыками мышления — Bloomberg

Google работает над программным обеспечением искусственного интеллекта (ИИ), напоминающим человеческую способность рассуждать, подобно OpenAI o1. Об этом сообщает Bloomberg.

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За последние месяцы несколько команд Google добились прогресса в разработке программного обеспечения для логического мышления ИИ. Такие программы более умелые в решении многоэтапных задач в таких областях, как математика и компьютерное программирование.

Исследователи искусственного интеллекта находятся в поисках следующего значительного шага вперед по этой технологии.

Согласно источнику, для этого компания использует технику, также известную как подсказки цепочки мыслей (CoT). Этот метод помогает большим языковым моделям (LLM) следовать процессу рассуждения при решении сложных задач.

В этой технике, впервые внедренной Google, программное обеспечение делает паузу на несколько секунд, прежде чем ответить на письменную подсказку, тогда как за кадром и незаметно для пользователя рассматривает ряд связанных подсказок, а затем подытоживает то, что кажется лучшим ответом.

Конкуренция с OpenAI

Google и OpenAI ведут напряженную борьбу за доминирование в области искусственного интеллекта, особенно после выпуска ChatGPT от OpenAI, популярного чат-бота, который, по мнению некоторых инвесторов, со временем избавит от потребности в поиске Google.

Google сделала несколько шагов для возобновления лидерства, в частности, объединила свои ведущие исследовательские лаборатории, чтобы сформировать подразделение Google DeepMind и укрепила отношения между исследователями и командами продуктов.

Однако поисковик продолжает двигаться медленнее, когда дело доходит до выпуска продуктов искусственного интеллекта.

Несмотря на более медленные темпы запуска продуктов, Google остается мощным игроком, сказал Орен Этциони, опытный исследователь искусственного интеллекта, основавший некоммерческую организацию TrueMedia.org, занимающуюся борьбой с политической дезинформацией.

«Технические возможности Google всегда были на самом высоком уровне. Они просто более консервативны в развертывании продуктов. Это марафон, и в этой гонке победить может каждый», — заявил Этциони.

В июле 2024 года Google представила AlphaProof, специализирующуюся на решении математических задач. Также компания выпустила обновленную версию AlphaGeometry 2, ориентированную на геометрические задачи.

Обе программы успешно справились с большинством задач Международной математической олимпиады.

Напомним

«Минфин» писал, что OpenAI представила новую ИИ-модель o1 для решения сложных задач.