Рада ликвидирует Комиссию по игорному бизнесу и ограничивает рекламу азартных игр

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 декабря 2024, 16:12 Читати українською

Рада ликвидирует Комиссию по игорному бизнесу и ограничивает рекламу азартных игр

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.

Реклама азартных игр запрещается кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

Запрещается также:

  • предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;
  • совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;
  • предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.

Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

Запрещается спонсорство кроме спонсорства в спорте.
Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

Читайте также: Игорный бизнес в Украине более чем вдвое увеличил уплату налогов

Что еще

  • Разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с опытом.
  • Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом.
  • Уточняются нормы по невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.
  • Устанавливаются лимиты на время и время игры, а также обязательные перерывы.
  • Внедряются «контрольные закупки» при проверках с видеофиксацией.
  • Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 декабря 2024, 16:26
#
Зелена влада в 2020 році потужні реформи — створено КРАІЛ
зелена влада в 2024 році потужні реформи — ліквідовано КРАІЛ
за цей час держслужбовці в цій комісії отримують сотні тисяч виплат, держава витрачає мільйони на чиновників, збагачуються друзі з кварталу, ніякої притомної звітності не існує, результативність всього для України нуль. потужно!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами