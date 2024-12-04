Рада ликвидирует Комиссию по игорному бизнесу и ограничивает рекламу азартных игр

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.

Реклама азартных игр запрещается кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

Запрещается также:

предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;

совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.

Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

Запрещается спонсорство кроме спонсорства в спорте.

Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

Читайте также: Игорный бизнес в Украине более чем вдвое увеличил уплату налогов

Что еще