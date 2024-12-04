Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада ликвидирует Комиссию по игорному бизнесу и ограничивает рекламу азартных игр
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Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.
Реклама азартных игр запрещается кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.
Запрещается также:
- предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;
- совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;
- предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.
В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.
Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.
Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.
Запрещается спонсорство кроме спонсорства в спорте.
Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.
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Что еще
- Разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с опытом.
- Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом.
- Уточняются нормы по невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.
- Устанавливаются лимиты на время и время игры, а также обязательные перерывы.
- Внедряются «контрольные закупки» при проверках с видеофиксацией.
- Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.
Комментарии - 1
зелена влада в 2024 році потужні реформи — ліквідовано КРАІЛ
за цей час держслужбовці в цій комісії отримують сотні тисяч виплат, держава витрачає мільйони на чиновників, збагачуються друзі з кварталу, ніякої притомної звітності не існує, результативність всього для України нуль. потужно!