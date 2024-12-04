Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла закон о компенсациях для ВПЛ за уничтоженное жилье
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На уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие
категории ВПО:
- достигли пенсионного возраста;
- содержат ребенка в возрасте до шести лет;
- воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.
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До второго чтения дополняется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость:
- имеют на иждивении двух и более детей;
- являются одинокими матерями (родителями), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);
- являются лицами с инвалидностью III группы;
- имеют содержание ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
- имеют на содержании ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.
Источник: Минфин
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