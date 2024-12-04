Рада приняла закон о компенсациях для ВПЛ за уничтоженное жилье

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие

категории ВПО:

достигли пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до шести лет;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Читайте также: Украинцы смогут подать заявление на возмещение ущерба за преступления рф с 2025 года — Федоров

До второго чтения дополняется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость: