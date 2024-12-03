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3 декабря 2024, 18:05 Читати українською

Carlsberg объявила о выходе из россии

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил о продаже акций российской пивоваренной компании «Балтика» структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам, говорится в пресс-релизе Carlsberg Group от 3 декабря, пишет Forbes.

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил о продаже акций российской пивоваренной компании «Балтика» структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам, говорится в пресс-релизе Carlsberg Group от 3 декабря, пишет Forbes.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноCarlsberg владела восемью пивоваренными заводами в россии и насчитывала около 8400 сотрудников, а в прошлом году компания списала стоимость «Балтики» в размере $1,41 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Carlsberg владела восемью пивоваренными заводами в россии и насчитывала около 8400 сотрудников, а в прошлом году компания списала стоимость «Балтики» в размере $1,41 млрд.

По соглашению два топ-менеджера «Балтики» выкупят компанию, а также будут брать на себя управление, где один из них станет генеральным директором, а другой — его заместителем. Их имена не раскрываются.

В ответ Carlsberg получит денежную компенсацию и все пакеты акций Балтики в своих структурах в Азербайджане и Казахстане. Завершение сделки ожидается в ближайшие несколько дней.

Читайте: В Carlsberg заявили, что россия «украла бизнес» компании

Продажа была утверждена властями Дании и россии, сообщает Reuters. Издание пишет, что сделка оценивается в $320 млн, а новым владельцем активов станет VG Invest, имеющая связи с пивоваренными холдингами.

Напомним

28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и прекращении инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в россии. В июне компания нашла покупателя для своего бизнеса, владеющего восемью пивоваренными заводами в россии. Доля «Балтики» на рынке тогда оценивалась в 27%.

16 июля 2023 года президент россии Владимир Путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимущества». В августе Carlsberg отказалась заключать соглашение, которое бы легитимировало захват активов, признав, что россия незаконно захватила бизнес, и заявив, что не будет поддерживать этот процесс.

Читайте: Датская группа Carlsberg разорвала лицензионные соглашения с российской «Балтикой»

Из-за ограниченного сотрудничества с российскими властями с июля Carlsberg не смогла найти приемлемого решения по ситуации. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения на свои бренды в россии.

2 декабря 2024 кремль исключил Baltika Breweries из перечня активов, находящихся под временным управлением, и передал контроль обратно компании Carlsberg.

Источник: Минфин
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