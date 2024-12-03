єОселя: С начала года украинцы получили доступные кредиты на жилье на 13,9 млрд грн

С начала 2024 года украинцы взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя. В частности, 1 922 украинские семьи получили кредиты на жилье от застройщика, что составляет 23,6% от общего количества кредитов с начала года. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю выдано 129 кредитов на 222 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

49 военнослужащих и силовиков

11 педагогов

9 медиков

1 ученый

Кредиты под 7% получили:

49 украинцев без собственного жилья

6 ВПО

4 ветерана

Где выдано больше всего

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 35, Киевской области — 31, Ивано-Франковской области — 13 и Львовской области — 9.

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По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 28 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Банки-партнеры

Банками-партнерами єОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.

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