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3 декабря 2024, 11:10 Читати українською

єОселя: С начала года украинцы получили доступные кредиты на жилье на 13,9 млрд грн

С начала 2024 года украинцы взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя. В частности, 1 922 украинские семьи получили кредиты на жилье от застройщика, что составляет 23,6% от общего количества кредитов с начала года. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В начале 2024 года украинцы взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки есть Оселя.
Фото: depositphotos

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Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю выдано 129 кредитов на 222 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

  • 49 военнослужащих и силовиков
  • 11 педагогов
  • 9 медиков
  • 1 ученый

Кредиты под 7% получили:

  • 49 украинцев без собственного жилья
  • 6 ВПО
  • 4 ветерана

Где выдано больше всего

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 35, Киевской области — 31, Ивано-Франковской области — 13 и Львовской области — 9.

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По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 28 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Банки-партнеры

Банками-партнерами єОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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