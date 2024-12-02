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2 декабря 2024, 17:45 Читати українською

Акции Tesla показали наибольший рост в ноябре на фондовом рынке

В ноябре рыночная капитализация Tesla показала наибольший прирост среди ведущих мировых компаний благодаря ожиданиям, что автопроизводитель выиграет от тесных связей гендиректора Илона Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

В ноябре рыночная капитализация Tesla показала наибольший прирост среди ведущих мировых компаний благодаря ожиданиям, что автопроизводитель выиграет от тесных связей гендиректора Илона Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Рост акций

Акции Tesla выросли на 1,3% перед открытием торгов в понедельник.

Рыночная стоимость компании в прошлом месяце подскочила на 38,1% до $1,1 трлн на фоне сообщений о том, что переходная команда Дональда Трампа планирует смягчить федеральные нормы для самоуправляемых автомобилей, что может облегчить внедрение автономных транспортных средств.

Тем временем оптимизм по поводу праздничных покупок помог повысить рыночную стоимость Walmart на 12,9% до $743,5 млрд после того как компания в третий раз повысила свой годовой прогноз по продажам и прибыли благодаря увеличению онлайн- и офлайн-покупок.

Рыночная капитализация JPMorgan Chase выросла на 12,5% до $703 млрд после объявления о том, что гендиректор Джейми Даймон продолжит руководить банком. Также сказалась уверенность инвесторов в том, что политика Трампа благоприятно скажется на самочувствии кредиторов.

Amazon, Nvidia

Улучшение розничных продаж подняло рыночную стоимость Amazon.com на 11,5% до $2,2 трлн после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось темпах роста прибыли. Аналогичным образом, рыночная стоимость Visa увеличилась на 8,3% до $617,5 млрд, так как устойчивые потребительские расходы способствовали сильной квартальной прибыли.

Сообщения о том, что власти США приказали Taiwan Semiconductor Manufacturing Company приостановить поставки продвинутых чипов в Китай в рамках мер по ограничению экспорта критических технологий, повлекли снижение ее рыночной капитализации на 5,1%, до $79,5 млрд.

Рыночная капитализация Nvidia, признанным лидером в области искусственного интеллекта, выросла лишь на 3,9%, замедлившись после увеличения на 9,3% в октябре, поскольку прогноз роста выручки не вдохновил инвесторов.

Источник: Минфин
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