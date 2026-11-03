Работодатель обещает бронирование: как проверить, что его действительно оформили

Бронирование оформляет работодатель, а вот проверить, действительно ли оно, может сам работник. В Закарпатском ТЦК и СП отмечают , что устных заверений руководства для этого недостаточно и советуют искать подтверждение в «Резерв+». Ниже разбираем, что для этого необходимо от компании и от самого человека.

Как узнать, действительно ли вас забронировали: что говорят в ТЦК. Фото: УНІАН

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Бронирование работника оформляет работодатель через портал Действие. Но проверить, действительно ли оно, нужно самому человеку: в Закарпатском ТЦК и СП напоминают, что слов руководства мало. Нужно убедиться, что процедура завершена, и сделать это можно в приложении «Резерв+».

Что нужно от предприятия

Обычно для бронирования работник должен быть в трудовых отношениях с предприятием, имеющим статус критически важного.

Для отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины есть исключение. Таких работников можно бронировать временно, сроком до 45 дней, даже если есть нарушения военного учета.

Что нужно от работника

Его военно-учетные данные должны быть оформлены надлежащим образом. По общему правилу, нарушения военного учета могут помешать бронированию.

Если вы еще и на отсрочке

Через «Резерв+» можно проверить актуальный статус и срок действия отсрочки. Система автоматически сверяет основания для нее с государственными реестрами. Если все необходимые данные там есть, более 90% отсрочок могут продолжаться без повторного обращения и подачи документов.

Если автоматически продолжение не произошло, нужно проверить, сохраняется ли основание для отсрочки и актуальны ли сведения в реестрах. При необходимости можно запросить повторно через «Резерв+» или пойти в ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку.