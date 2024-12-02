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2 декабря 2024, 10:46 Читати українською

Глобальные онлайн-продажи в «Черную пятницу» достигли $74,4 млрд

В 2024 году глобальные онлайн-продажи в «Черную пятницу» выросли на 5% в годовом исчислении и достигли отметки в $74,4 млрд. Об этом говорится в данных разработчика CRM-системы для e-commerce Salesforce, пишет FinTech Ukraine.

В 2024 году глобальные онлайн-продажи в «Черную пятницу» выросли на 5% в годовом исчислении и достигли отметки в $74,4 млрд.
Фото: depositphotos

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Объем онлайн-продаж

Объем онлайн-продаж в США в «черную пятницу» составил $17,5 млрд — на 7% больше, чем в 2023 году.

Мобильные устройства обеспечили 80% трафика и 69% всех продаж в «Черную пятницу». Это чуть больше 68% продаж в 2023 году.

Кроме того, каналы социальных сетей обеспечили 10% всего мирового онлайн-трафика — такой же показатель, как и в 2023 году.

В США на соцсети пришлось 11% онлайн-трафика, что также не изменилось по сравнению с прошлым годом.

В некоторых категориях нынешние скидки в «Черную пятницу» превзошли ожидания покупателей, что подтолкнуло их к совершению покупок.

По данным Adobe Analytics, пик скидок пришелся на:

  • игрушки — 27,8% от начальной цены;
  • электронику — 27,4%;
  • телевизоры — 24,2%;
  • одежда — 22,2%;
  • компьютеры — 22%;
  • спортивные товары — 19,5%.

Читайте: В «черную пятницу» американцы потратили в онлайн-магазинах почти $11 миллиардов

В целом по миру скидки в «Черную пятницу» снизились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили в среднем 27% от начальной цены.

Источник: Минфин
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