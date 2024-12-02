2 декабря будут применять новые графики отключения электроэнергии и отключений будет больше. Свет в домах будут выключаться при ограничениях в одной и двух очередях.
«Укрэнерго»: 2 декабря отключений света будет больше
Графики отключений
Для бытовых потребителей
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
- 08:00 — 10:00 — две очереди отключений;
- 10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;
- 11:00 — 19:00 — две очереди отключений;
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для бизнеса
06:00 — 22:00 — применение графиков ограничения мощности.
Причина
В «Укрэнерго» объяснили, что причиной временного введения ограничений по свету стало повреждение энергообъектов страны в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Источник: Минфин
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