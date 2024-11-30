Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы

Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 году, а на следующий день синхронизируются с сетью Европейского союза. Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering, передает Укринформ.

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«8 февраля балтийские операторы энергосистем отсоединят энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от IPS/UPS и приступят к совместному испытанию работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частью континентальной Европы запланирована на 9 февраля 2025», — говорится в заявлении.

В настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частота электроэнергии контролирует россия.

«Синхронизация с континентальной европейской синхронной зоной позволит обеспечить независимое, стабильное и надежное регулирование частоты в электросетях стран Балтии и повысит энергетическую безопасность в регионе», — добавили в ведомстве.

В Elering отметили, что синхронизация позволит улучшить взаимосвязь и рыночную интеграцию энергосистем ЕС, что позволит балтийским энергосистемам работать по общим европейским правилам.

Синхронизация поддерживается ЕС за счет совместного финансирования CEF Energy в размере около 1,2 млрд евро, что, как ожидается, покроет до 75% затрат стоимости проекта.

Напомним

Литва, Латвия и Эстония вместе с россией и беларуссией работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы.