Шмыгаль рассказал, можно ли открыть авиапространство хотя бы частично

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ввиду ситуации ситуации частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров. Об этом он сказал во время Международного транспортного форума, сообщает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

Поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещение пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", — сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Кроме того, он напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.

«Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны, мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2 800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн — агропродукция», — подчеркнул премьер.