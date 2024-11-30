Каждый четвертый украинский предприниматель инвестировал в криптоактивы в 2024 году

Криптоактивы входят в топ-5 самых популярных позиций для инвестиций среди предпринимателей. Каждый четвертый бизнесмен вложил средства в этот сектор в 2024 году, что следует из результатов опроса организации CEO Club Ukraine, сообщает Incrypted.

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В исследовании приняли участие более 100 владельцев бизнеса с годовым оборотом от $10 млн и генеральных директоров компаний с оборотом от $50 млн. У них спрашивали о том, в какие активы они инвестировали средства в 2024 году и планируют это сделать в ближайшие шесть месяцев.

Как следует из диаграммы ниже, на первом месте находятся стартапы и перспективные проекты. Эту позицию избрали 37% респондентов.

В топ-5 также входят акции и облигации иностранных компаний (34%), недвижимость в Украине (30%), доли в других компаниях (28%) и криптоактивы (25%).

Авторы исследования отметили, что среди опрошенных наблюдается достаточно высокая склонность к риску. В частности, недвижимость находится на третьем месте по популярности, несмотря на угрозу обстрелов.

При этом только около трети респондентов инвестируют в Украину менее 10% своего портфеля. Еще 31% вкладывают средства только здесь, что, по мнению авторов исследования, указывает на высокую уверенность лидеров бизнеса в потенциале страны к восстановлению.

Сопоставив данные об инвестициях респондентов 2024 года и их планах на ближайшее полугодие, можно отметить:

популярность криптоактивов сократилась на 6%;

стартапов — на 2%;

недвижимости в Украине — на 8%;

доли в компаниях — на 3%.

Все это высокорисковые сектора. В то же время, некоторое сокращение количества инвестиций в тот или иной сегмент может сопровождаться увеличением объемов, подчеркнули авторы.

Что касается размеров вложений, то большая часть респондентов (67%) выделяет для этих целей от $100000 до $500000.

По уровню интереса респонденты хотят узнать больше прежде всего о традиционных секторах — акциях, стартапах и недвижимости за рубежом. Криптоактивы в этом рейтинге находятся на третьей с конца позиции, опережая только драгоценные металлы и так называемые проблемные ценные бумаги.