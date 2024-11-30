Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 ноября, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $708,5 млн против $590 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке на $118 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке по сравнению с прошлой неделей на $118,5 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $125,59 млн;
- продал $29 663,79 млн;
- чистая продажа валюты составила $29 538,2 млн.
Источник: Минфин
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