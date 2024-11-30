Кабмин утвердил новые правила бронирования военнообязанных

Кабинет Министров разрешил предприятиям, уже имеющим статус критически важных, но еще не обновившим его по новым правилам, бронировать сотрудников от мобилизации после 1 декабря, но такая отсрочка будет действовать только до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Забронировать работника на более длительный срок можно будет только после получения статуса критически важного предприятия по новым правилам.

Соответствующие изменения в постановления № 76 и № 1332 Кабмин принял на заседании в пятницу, 29 ноября.

С 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал «Дия». Для того чтобы бронировать своих работников, предприятие должно до конца февраля получить или обновить свою критическую важность по новым критериям.

«В то же время правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых работников или в случае завершения бронирования действующих работников. То есть до конца отведенного срока на обновление критичности. За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности — бронировать работников сроком до 12 месяцев», — объяснили в Минэкономики.

Механизм проверки зарплат

Кроме того, Кабмин упростил механизм проверки зарплат у работников бронирующих критических предприятий.

Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале «Дия» должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тыс. грн.

«Таким образом, если предприятие хочет забронировать нового работника или продлить действующее бронирование работника, ему будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тыс. грн с даты бронирования без обязанности иметь более высокую зарплату в предыдущий период. Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если он отвечает требованиям уровня зарплаты», — добавили в Минэкономики.

В то же время, те предприятия, которые декларативно подадут недостоверный уровень зарплаты работников, лишат статуса критически важных, предупредили в министерстве.

Ключевые даты

С 1 декабря 2024 года бронирование станет доступным через портал «Дия».

Критически важные предприятия должны обновить свою критичность до 28 февраля 2025 года.

Критически важные предприятия, которые пока не обновили критичность, смогут бронировать работников. Бронирование будет действенным до 28 февраля 2025 года.

Критически важные предприятия, которые обновили критичность, смогут бронировать работников на более длительный срок до 12 месяцев.

Как забронировать работника с 1 декабря

Предприятию нужно обновить критичность. То есть представить пакет документов, подтверждающих, что оно соответствует трем критериям из восьми.

Два критерия обязательны:

Первый. Средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (примерно 20 тыс. грн). И также зарплата работника, которого бронирует предприятие, должно быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тыс. грн).

Второй. Компания не должна иметь задолженности по уплате налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из указанных в постановлении № 76 или в региональных или отраслевых критериях.

Куда подавать документы для обновления или получения критичности

Пакет документов нужно подать в ОВА или профильное для вас министерство. На рассмотрение документов — до 10 дней. Комиссии регулярно собираются для принятия решений.

Если обновили критичность

Переходите на портал «Дия». С 1 декабря можно предоставить список работников на бронирование. Процедура неизменна. Руководитель компании представляет списки работников на бронирование.