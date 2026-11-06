Сколько в Украине риэлторов с сертификатами: что показывает статистика

В Украине насчитывается 1252 риелтора с действующими сертификатами Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ), тогда как количество ФЛП в сфере операций с недвижимостью превышает 77 тысяч. При этом собственный бизнес по соответствующему виду деятельности зарегистрировали только 441 сертифицированный специалист. Больше таких риелторов работает в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные реестра, сообщает Оpendatabot.

В Украине 1 252 риэлтора имеют действующие сертификаты АФНУ, но только 441 из них зарегистрировали индивидуальное предпринимательство в сфере недвижимости. Фото: Pexels

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько риелторов имеют действующие сертификаты

Реестр сертифицированных риелторов Украины насчитывает 1665 записей. Однако действующие сертификаты имеют 1252 специалиста. Остальные записи не соответствуют критерию действительной сертификации.

Из общего количества сертифицированных риелторов только 441 имеет действующий ФЛП в сфере сделок с недвижимостью. Еще 40 специалистов ранее были зарегистрированы по этому виду деятельности, но затем прекратили предпринимательскую деятельность. У остальных 771 сертифицированного риелтора такого ФЛП нет.

В то же время в Украине зарегистрировано 77 060 ФЛП с соответствующим видом деятельности. Менее 1% из них имеют действующий сертификат АФНУ.

Однако эти показатели не означают, что остальные предприниматели работают без квалификации. Соответствующий КВЭД включает не только риелторские услуги, но и другие операции с недвижимостью. Кроме того, сертификат АФНУ не является обязательным условием для работы риелтором.

Где больше всего сертифицированных риелторов

Больше специалистов с действующими сертификатами зарегистрировано в Киеве — 226 человек, или 18% от общего количества. Еще 118 риелторов работают в Киевской области. Итого на столицу и область приходится более четверти всех сертифицированных специалистов.

Среди других регионов больше таких специалистов в Винницкой области — 57, Тернопольщине — 50 и Житомирщине — 43.

В то же время, 311 риелторов не отметили свой регион в реестре, поэтому их место работы по этим данным определить невозможно.

Кто работает на рынке риелторских услуг

Среди специалистов с действующими сертификатами АФНУ преобладают женщины. Их насчитывается 940, в то время как мужчин — 312. Таким образом, женщины составляют около трех четвертей сертифицированных риелторов.

Проверить наличие действующего сертификата у специалиста можно в Реестре сертифицированных риелторов Украины.

Какие правила работы риелторов предлагают ввести

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16145, предусматривающий обязательное подтверждение квалификации риелторов, аккредитацию агентств и создание единого реестра специалистов.

Посредники должны будут проходить обучение, сдавать экзамены и повышать квалификацию раз в два года. Также предлагают обязать их заключать письменные договоры с клиентами, предварительно раскрывать стоимость услуг и принимать оплату только безналично.

Отдельно законопроект предусматривает проверку документов на недвижимость и возможных рисков сделки. В то же время, услуги риелтора останутся добровольными, а сам законопроект и две альтернативные инициативы пока не приняты.