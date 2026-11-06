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6 ноября 2026, 14:28 Читати українською

Пенсии украинцев старше 100 лет: сколько получают 108-летняя женщина и 105-летний мужчина

В Хмельницкой области проживают 66 человек, которым исполнилось 100 лет или больше. При этом пенсии старейших жителей области существенно отличаются: 108-летняя женщина получает почти на 8,2 тыс. грн меньше, чем 105-летний мужчина. Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области проживают 66 человек, которым исполнилось 100 лет или больше.
Пенсия для долгожиттелей
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По информации ПФУ, среди местных долгожителей преобладают женщины. Столетний рубеж преодолели 52 женщины и 14 мужчин.

В то же время наибольший возраст среди женщин и мужчин региона имеют два пенсионера, чьи выплаты заметно отличаются.

Какие пенсии получают самые старые жители области

Старшей жительнице Хмельницкой области исполнилось 108 лет. Она проживает в Хмельницком и ежемесячно получает пенсию в размере 11599 грн.

Старшему мужчине региона — 105 лет. Он проживает в Новоушицкой общине, а его пенсионная выплата составляет 19793 грн в месяц.

Таким образом, мужчина получает на 8 194 грн больше, хотя он на три года младше старейшей женщины области.

Разница объясняется не возрастом пенсионеров, а индивидуальными обстоятельствами, учитываемыми при начислении пенсии. В частности, значение имеют продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы в течение трудовой деятельности, а также наличие специальных или военных надбавок.

Читайте также: Украинцам могут оставить только четверть пенсии: при каких условиях государство уменьшает выплаты

Где на Хмельнитчине больше долгожителей

Столетние жители области распределены между общинами неравномерно. Больше всего их проживает в Хмельницкой общине — 15 человек.

В других общинах количество людей в возрасте от 100 лет таково:

  • Новоушицкая община — 5 человек;

  • Деражнянская — 4 человека;

  • Изяславская — 3 человека.

Еще 39 долгожителей проживают в других общинах области.

Итак, более трех четвертей столетних жителей Хмельнитчины — женщины. В то же время, пример старейших пенсионеров региона демонстрирует, что даже у людей примерно одного поколения размер пенсий может отличаться на тысячи гривен из-за трудового стажа, заработков и предусмотренных законом доплат.

Как мы писали: Выиграли суд за пенсию, но не получили всех денег: в Раде хотят изменить правила выплат

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Андрій М*дак
Андрій М*дак
6 ноября 2026, 14:31
#
Потужно
+
+15
Alex SH
Alex SH
6 ноября 2026, 15:23
#
Я вважаю що українським «пенсярям», більшість з яких отримує менше 4000 гривень, було би дуже потужно дізнатися на скільки гривень та шагів збільшиться їхня пенсія, якщо вони доживуть до 200 років. А як до 500 років то і взагалі затанцювали би…
+
+26
Alex SH
Alex SH
6 ноября 2026, 15:28
#
А от уявляєте собі якби хтось з прокурорських та судейських років до 120 дожив? Тоді в нього місячна пенсія вже в кількох мільйонах рахувалася би, виходячи з начальної середньої 109 000. А зараз є і судейська пенсія у 390 000 гривень.
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