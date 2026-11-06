Пенсии украинцев старше 100 лет: сколько получают 108-летняя женщина и 105-летний мужчина

В Хмельницкой области проживают 66 человек, которым исполнилось 100 лет или больше. При этом пенсии старейших жителей области существенно отличаются: 108-летняя женщина получает почти на 8,2 тыс. грн меньше, чем 105-летний мужчина. Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

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По информации ПФУ, среди местных долгожителей преобладают женщины. Столетний рубеж преодолели 52 женщины и 14 мужчин.

В то же время наибольший возраст среди женщин и мужчин региона имеют два пенсионера, чьи выплаты заметно отличаются.

Какие пенсии получают самые старые жители области

Старшей жительнице Хмельницкой области исполнилось 108 лет. Она проживает в Хмельницком и ежемесячно получает пенсию в размере 11599 грн.

Старшему мужчине региона — 105 лет. Он проживает в Новоушицкой общине, а его пенсионная выплата составляет 19793 грн в месяц.

Таким образом, мужчина получает на 8 194 грн больше, хотя он на три года младше старейшей женщины области.

Разница объясняется не возрастом пенсионеров, а индивидуальными обстоятельствами, учитываемыми при начислении пенсии. В частности, значение имеют продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы в течение трудовой деятельности, а также наличие специальных или военных надбавок.

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Где на Хмельнитчине больше долгожителей

Столетние жители области распределены между общинами неравномерно. Больше всего их проживает в Хмельницкой общине — 15 человек.

В других общинах количество людей в возрасте от 100 лет таково:

Новоушицкая община — 5 человек;

Деражнянская — 4 человека;

Изяславская — 3 человека.

Еще 39 долгожителей проживают в других общинах области.

Итак, более трех четвертей столетних жителей Хмельнитчины — женщины. В то же время, пример старейших пенсионеров региона демонстрирует, что даже у людей примерно одного поколения размер пенсий может отличаться на тысячи гривен из-за трудового стажа, заработков и предусмотренных законом доплат.

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