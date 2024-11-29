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29 ноября 2024, 17:04 Читати українською

Ужесточение борьбы с отмыванием средств: Украина изучает опыт финансовой разведки Канады

Делегация Украины во главе с первым заместителем министра финансов Денисом Улютиным прибыла в Оттаву для изучения опыта Канады по борьбе с финансовыми преступлениями, в частности, по проведению расследований с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Делегация Украины во главе с первым заместителем министра финансов Денисом Улютиным прибыла в Оттаву для изучения опыта Канады по борьбе с финансовыми преступлениями, в частности, по проведению расследований с использованием искусственного интеллекта.
Фото: mof.gov.ua

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Отмечается, что для соответствия критериям членства в Евросоюзе правительство Украины создало Межведомственную рабочую группу по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

«Кроме того, Минфин в сотрудничестве с другими органами власти готовит законопроекты, совершенствующие систему финмониторинга: сейчас работаем над законопроектом о внедрении Единого реестра счетов и законодательной инициативой по улучшению режима целевых финансовых санкций в соответствии со стандартами FATF», — отметил Улютин.

В ходе визита состоятся встречи со специалистами подразделения финансовой разведки Канады FINTRAC и Эгмонтской группы. Особое внимание будет уделяться изучению опыта проведения финансовых расследований с использованием искусственного интеллекта и механизмов надзора за субъектами в области азартных игр и виртуальных активов.

Справочно

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, основанная в 1989 году, работающая над внедрением на международном уровне стандартов борьбы с отмыванием средств.

FINTRAC (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) — канадский центр анализа финансовых операций и отчетности, являющийся подразделением финансовой разведки.

Цели работы FINTRAC — осуществление финансовой разведки и содействие выявлению, предотвращению и сдерживанию деятельности, связанной с незаконным оборотом средств и финансированием террористических операций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
29 ноября 2024, 17:42
#
В Украине надо начинать всё с политиков,куда они отправляют наворованное, но из всёх Украинских чинуш сел только Лазаренко и тот в США
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