Конгресс США смягчил наблюдение за платежными сервисами техгигантов

Палата представителей США поддержала Сенат в отмене правила Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB), которое позволяло регулятору контролировать платежные приложения техгигантов, таких как Apple, Google, Amazon, PayPal, Venmo, Block и Zelle. Об этом сообщает Finextra.

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Решение Конгресса

Голосование прошло по партийным линиям, и резолюция, принятая по Закону о пересмотре Конгресса, постановила, что «такое правило не будет иметь никакой силы и действия». Документ ждет подписи президента Трампа после одобрения обеими палатами.

Что потеряли

Правило CFPB, утвержденное в конце 2024 года, должно было сравнить крупные небанковские компании с банками и кредитными союзами под наблюдением регулятора, обеспечивая соблюдение федерального законодательства. Кроме упомянутых гигантов, оно коснулось бы X, которая в этом году планирует запустить платежные услуги.