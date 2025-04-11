Палата представителей США поддержала Сенат в отмене правила Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB), которое позволяло регулятору контролировать платежные приложения техгигантов, таких как Apple, Google, Amazon, PayPal, Venmo, Block и Zelle. Об этом сообщает Finextra.
Конгресс США смягчил наблюдение за платежными сервисами техгигантов
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Решение Конгресса
Голосование прошло по партийным линиям, и резолюция, принятая по Закону о пересмотре Конгресса, постановила, что «такое правило не будет иметь никакой силы и действия». Документ ждет подписи президента Трампа после одобрения обеими палатами.
Что потеряли
Правило CFPB, утвержденное в конце 2024 года, должно было сравнить крупные небанковские компании с банками и кредитными союзами под наблюдением регулятора, обеспечивая соблюдение федерального законодательства. Кроме упомянутых гигантов, оно коснулось бы X, которая в этом году планирует запустить платежные услуги.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии