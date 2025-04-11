Украина получила $50 млн от Всемирного банка в рамках выполнения проекта в сфере здравоохранения «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина получила $50 миллионов от Всемирного банка по проекту в сфере здравоохранения THRIVE
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Условием получения указанных средств было повышение уровня капитационной ставки первичной медицинской помощи (оплата за обслуживание одного пациента, подавшего декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь) не менее 825 грн.
Так, согласно решению правительства от декабря 2024 года, капитационная ставка на 2025 год составляет 844,4 грн вместо 786,65 грн в 2024 году.
Целью проекта является оказание помощи правительству Украины в улучшении Программы медицинских гарантий (ПМГ) для создания надежной системы здравоохранения.
THRIVE является одним из проектов, внедряемых с использованием финансового инструмента PforR, предусматривающего достижение показателей, при верификации которых Украина будет привлекать определенные соответствующими соглашениями средства.
Напомним
Соглашение о ссуде и соглашение о финансировании на общую сумму $449 млн были подписаны 10 декабря 2024 года. В 2024 году Украина уже получила $220 млн, которые предусмотрены соглашением о займе (100% выделенных средств).
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