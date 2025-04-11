Из-за сложных погодных условий возможна задержка доставки грузов Новой почты в трех областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта: возможны сбои в доставке в трех областях
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Отмечается, что в связи с непогодой и ограничением движения на дорогах сегодня, 11 апреля, в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях возможна задержка доставки. Предварительное время доставки посылок — до 20:00.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить своевременную доставку, и проинформируем вас о поступлении в отделение SMS-сообщением. Если вы заказывали адресную доставку — ожидайте звонка от курьера Новой почты», — отметили в Новой почте.
В компании напомнили, что отследить отправку можно на сайте Новой почты или в мобильном приложении.
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