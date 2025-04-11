Бизнес просит Еврокомиссию сохранить «торговый безвиз» для Украины

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) 11 апреля обратилась с письмом к президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и еврокомиссарам, умоляя продолжить безбарьерную торговлю с ЕС после 5 июня 2025 года, ведь ее отмена грозит Украине серьезными убытками. Об этом говорится в заявлении ЭВА.

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Значения для экспорта

«Продолжение действия торгового безвиза чрезвычайно важно для украинского зернового сектора», — подчеркивает ЭВА. Автономные торговые меры ЕС стали опорой для экспортеров, особенно в зерновой отрасли, помогая преодолевать логистические трудности и перебои в цепях снабжения.

Последствия остановки

Ассоциация предупреждает: неопределенность после 5 июня усложняет бизнес-планирование, ставит под удар коммерческие контракты и операционную стабильность. «Для некоторых членских компаний ассоциации отмена „торгового безвиза“ может означать прекращение деятельности или даже закрытие предприятий. Это может в конечном итоге поставить под угрозу доступность базовых продуктов для потребителей и продовольственную безопасность на региональном и глобальном уровнях», — отмечают в заявлении.

Цель обращения

EBA призвала Еврокомиссию принять меры по пролонгации режима. «Это решение является критически важным для поддержки украинского аграрного сектора и обеспечения экономической устойчивости Украины для ее дальнейшей интеграции в европейское торговое пространство», — отмечают в сообщении.