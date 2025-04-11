АРМА обнаружило за границей $20 миллионов, незаконно выведенных украинскими коррупционерами

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами разыскало на счетах в иностранных банках $20 млн, полученных коррупционным путем выходцами из Украины. Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин, выступая на Антикоррупционном форуме в Киеве, передает Укринформ.

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«В рамках реализации стратегии возврата активов мы разыскали за границей активов на 20 млн долларов на счетах», — сказал он.

Великореченин рассказал, что АРМА взаимодействует с Офисом генпрокурора с тем, чтобы пригласить в иностранные государства международно-правовую помощь для возвращения этих средств в Украину.

Также, по его словам, у АРМА есть кейс, в котором арестовано $5 млн в Польше.

Чиновник утверждает, что учреждение находится на финишной прямой в возвращении этих средств в Украину.

«Это будет первый кейс возвращения зарубежных активов, полученных коррупционным путем. Эти средства мы направим на закупку военных облигаций», — отметил заместитель председателя АРМА.

В общей сложности АРМА уже направило 8 млрд грн на закупку облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), проинформировал он.

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