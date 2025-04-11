Гривна обновила минимум в паре с евро

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на понедельник, 14 апреля, на уровне 41,3879 грн/$, что указывает на ее незначительное укрепление по сравнению с 41,4031 грн/$ в пятницу, тогда как к евро она упала до рекордно низкого показателя.

Евро бьет рекорды

Курс гривны к евро рухнул до 46,9153 грн/€ — нового исторического минимума. Предыдущий рекорд был 19 сентября прошлого года — 46,2396 грн/€. Это связано с глобальным ростом евро, достигшим 1,1360 доллара — самого высокого уровня за три года — на фоне падения доллара США и юаня из-за торговой войны.

Доллар слабеет

Гривна несколько укрепилась к доллару после межбанковских торгов. Хотя 13 января она падала до исторического дна в 42,2841 грн/$, нынешнее значение — 41,3879 грн/$ — свидетельствует о легком восстановлении.