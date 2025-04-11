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11 апреля 2025, 17:11 Читати українською

Украинцев могут ожидать новые налоги: Гетманцев предупредил о проблемах с бюджетом на 2026 год

Наполнение государственного бюджета Украины в 2025 году идет по плану, однако в 2026 году остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, поэтому налоговая база может быть пересмотрена. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025, передает Интерфакс-Украина.

Наполнение государственного бюджета Украины в 2025 году идет по плану, однако в 2026 году остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, поэтому налоговая база может быть пересмотрена.
Фото: НБУ

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«Мы уверены в получении более $38 млрд помощи от внешних источников (в 2025 году, — редю)… Но 2026 год немного другой. Там есть гораздо больше неуверенности, разрыв на сегодняшний день во внешнем финансировании, который не может быть перекрыт за счет внутренних источников», — сказал Гетманцев.

По словам главы комитета, в 2025 году налоговую базу точно не будут пересматривать.

«По 2026 году будем стараться также не пересматривать и сделаем все, чтобы перекрыть за счет других источников поступления», — отметил он.

Гетманцев считает, что прежде чем рассматривать повышение налогов, государство должно полностью использовать потенциал детенизации экономики. Только в этом году налоговые поступления от детенизации ожидаются на уровне $4 млрд против полученных в прошлом году $2,5 млрд.

Также дополнительные резервы возможны из-за облигации внутреннего государственного займа, в частности, за счет высокой банковской ликвидности и ресурсов местных бюджетов, отметил глава финкомитета Рады.

Кроме того, по его словам, важным источником бюджетной экономии. В то же время, Гетманцев подчеркнул, что в начале года многие программы даже не были утверждены, что свидетельствует о неэффективности и бесхозяйственности отдельных министерств.

«Такие программы, я думаю, нужно отменять полностью, перераспределять эти средства, а также перераспределять средства от тех программ, которые неэффективны, вроде кэшбека», — добавил он.

Напомним

С 1 января 2025 вступил в силу закон 4015-IX (законопроект № 11416-д) о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, предусматривающего повышение с 1 января 2025 года военного сбора с 1,5% до 5%.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+63
TAN72
TAN72
11 апреля 2025, 17:35
#
Зарплаты и премии чинушам и воинам в тылу со звездами уменьшить и хватит на всё.
+
+37
zevs1
zevs1
11 апреля 2025, 17:36
#
Готовят почву для очередного грабежа Украинцев.
+
+37
agsmith15
agsmith15
11 апреля 2025, 17:51
#
Каких реформ вам еще не хватает?
+
+9
korvin29
korvin29
11 апреля 2025, 17:57
#
Значит будет грандиозный девал, как обычно попытаются решить все проблемы за счет пересичных украинцев.
+
0
Три літри
Три літри
11 апреля 2025, 17:59
#
Знов клікбейт, гортаємо далі…
+
+9
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 апреля 2025, 18:20
#
Гетьманцевы строят ЭԞΟHΟϺИԞУ ДΟҖИͲИЯ.

Потому вместо того чтоб получать с роста ВВП они пытаются выломать руки людям , а это приводит к падению ввп и так замкнутый круг .
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 апреля 2025, 18:37
#
Чтобы корова давала больше молока и метле ела ее нужно больше доить и меньше кормить.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 апреля 2025, 20:19
#
Запишите в счет «редкоземельных». А вообще странно, что даже конфискованные «%» от росс активов дают нам( правительству)в долг.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 апреля 2025, 20:56
#
Влада любої країни робить усе, щоб її громадяни ставали біднішими. Такі реалії сьогодення. Ткніть пальцем на карту в любу країну і не промахнетись. І це буде продовжуватися до тих пір, доки люди не усвідомлять на кого працює влада і, відповідно, проти кого.
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