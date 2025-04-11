Украинцев могут ожидать новые налоги: Гетманцев предупредил о проблемах с бюджетом на 2026 год

Наполнение государственного бюджета Украины в 2025 году идет по плану, однако в 2026 году остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, поэтому налоговая база может быть пересмотрена. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025, передает Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы уверены в получении более $38 млрд помощи от внешних источников (в 2025 году, — редю)… Но 2026 год немного другой. Там есть гораздо больше неуверенности, разрыв на сегодняшний день во внешнем финансировании, который не может быть перекрыт за счет внутренних источников», — сказал Гетманцев.

По словам главы комитета, в 2025 году налоговую базу точно не будут пересматривать.

«По 2026 году будем стараться также не пересматривать и сделаем все, чтобы перекрыть за счет других источников поступления», — отметил он.

Гетманцев считает, что прежде чем рассматривать повышение налогов, государство должно полностью использовать потенциал детенизации экономики. Только в этом году налоговые поступления от детенизации ожидаются на уровне $4 млрд против полученных в прошлом году $2,5 млрд.

Также дополнительные резервы возможны из-за облигации внутреннего государственного займа, в частности, за счет высокой банковской ликвидности и ресурсов местных бюджетов, отметил глава финкомитета Рады.

Кроме того, по его словам, важным источником бюджетной экономии. В то же время, Гетманцев подчеркнул, что в начале года многие программы даже не были утверждены, что свидетельствует о неэффективности и бесхозяйственности отдельных министерств.

«Такие программы, я думаю, нужно отменять полностью, перераспределять эти средства, а также перераспределять средства от тех программ, которые неэффективны, вроде кэшбека», — добавил он.

Напомним

С 1 января 2025 вступил в силу закон 4015-IX (законопроект № 11416-д) о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, предусматривающего повышение с 1 января 2025 года военного сбора с 1,5% до 5%.