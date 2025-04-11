Главное за неделю: тарифная война, инфляция и падение гривны

Инфляция в Украине в марте 2025 года выросла до 1,5%, в годовом исчислении цены ускорились до 14,6%. Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2025 года составила 1,4%, с начала года — 3,4%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,4%.

Пошлины США на товары из Китая фактически составляют 145% — Белый дом

Ставка пошлины США на импорт из Китая сейчас практически составляет 145%.

Китай поднял пошлины на американские товары до 125% ответного Трампу

С 12 апреля Китай увеличит пошлины на все товары из США с 84% до 125%, заявило Министерство финансов страны в ответ на тарифную политику Дональда Трампа.

Минфин в первом квартале привлек более 103 миллиарда гривен от продажи ОВГЗ

В марте 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 47,3 млрд. грн. в эквиваленте: 30,4 млрд. грн.; $201 млн и 191 млн евро .

Международные резервы в марте выросли на 5,6%

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 380,0 млн. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой.

Украина получила от ЕС 1 миллиард евро из доходов от смороженных российских активов

В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Гривна обновила минимум в паре с евро