Прибыль BlackRock превысила ожидания, но активы не дотянули до прогнозов

Гигант управления активами BlackRock показал смешанные итоги за первый квартал 2025 финансового года, превзойдя прогнозы по прибыли, но не оправдав надежд по активам в управлении (AUM). Об этом сообщает investing.com.

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Финансовые показатели

Прибыль на акцию (EPS) составила $11,30, значительно превысив консенсус-прогноз в $11,76. В то же время доход за квартал остановился на отметке $5,28 млрд, не дотянув до ожидаемых $5,38 млрд. Активы под управлением выросли на 11% по сравнению с прошлым годом — до $11,58 трлн, но это оказалось ниже прогнозируемых $11,62 трлн.

По состоянию на 11 апреля 2025 года, 03:21 PDT, актуальная цена акций BLK составляет $869,24 по данным реального времени, что соответствует рыночной капитализации в $133,13 млрд.

Потоки средств

Компания зафиксировала чистый приток капитала в $84,17 млрд — на 47% больше, чем в прошлом году, но меньше прогнозируемых $96,02 млрд. Долгосрочный приток составил $83,35 млрд, не достигнув отметки в $105,15 млрд. Институционные клиенты, напротив, вывели $37,18 млрд, что усилило давление на общие показатели.

Эффективность

Скорректированная операционная маржа достигла 43,2%, превысив ожидания аналитиков в 42,6%, что свидетельствует о сильной операционной дисциплине, несмотря на более слабые потоки.