Пенсионные фонды США потеряли $169 млрд из-за действий Трампа

25 крупнейших государственных и местных пенсионных фондов США потеряли $169 млрд на публичных акциях из-за объявления Дональдом Трампом новых пошлин, что повлекло за собой резкое падение рынков. Об этом сообщает Bloomberg, передает Forbes.

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Масштаб потерь

По отчету Equable Institute, убытки накопились за четыре торговых дня — с 3 по 8 апреля — после заявления о глобальных тарифах. За 2025 год эти фонды уже потеряли около $249 млрд. Учреждение отметило, что общие потери для всей пенсионной системы США могут быть «значительно выше».

Напомним

На днях Трамп сообщил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

Для стран, не ответивших на ранее объявленное для них повышение тарифов, действие новых пошлин приостановлено на 90 дней. Прекращение коснулось большинства торговых партнеров США в Азии.

CNBC отмечал, что США были готовы пересмотреть свою позицию по повышению пошлин на китайские товары, если бы Китай отказался от пошлин в ответ на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не намерены идти на уступки.

После этого Китай решил повысить пошлины на продукцию США с 34% до 84% с 10 апреля.