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29 ноября 2024, 14:14 Читати українською

Экономика Турции погружается в рецессию из-за ужесточения центробанка

Экономика Турции вошла в рецессию, а экономическая активность сдерживалась высокими процентными ставками, поскольку центральный банк страны пытался обуздать инфляцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Экономика Турции вошла в рецессию, а экономическая активность сдерживалась высокими процентными ставками, поскольку центральный банк страны пытался обуздать инфляцию.
Фото: pixabay.com

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Валовой внутренний продукт сократился на 0,2% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что соответствует падению в предыдущем квартале, пересмотренном в сторону снижения. Рецессия обычно определяется как два квартала подряд, в течение которых экономическое производство снижается.

По сравнению с тем же кварталом 2023 года, турецкая экономика выросла на 2,1%, что является самым медленным темпом с момента экономического шока, вызванного пандемией Covid-19 во втором квартале 2020 года.

Снижение было обусловлено снижением потребления домохозяйств, которое сократилось на квартал, тогда как государственные расходы также уменьшились. Однако в третьем квартале экспорт вырос, чему способствовал летний туризм, а импорт сократился.

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Сокращение произошло после того, как Ц Б Турции сохранил ключевую процентную ставку на уровне 50%, что остается неизменным с января этого года и является самым высоким уровнем за последние 20 лет. Банк пытался обуздать заоблачную инфляцию, которая в октябре достигла 49%, хотя и значительно снизилась по сравнению с весенними показателями.

Цикл повышения процентных ставок начался в середине 2023 года, когда банк сменил монетарную политику, которую продвигал президент Реджеп Тайип Эрдоган и которая предусматривала удержание ставок на низком уровне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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