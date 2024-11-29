Экономика Турции вошла в рецессию, а экономическая активность сдерживалась высокими процентными ставками, поскольку центральный банк страны пытался обуздать инфляцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Экономика Турции погружается в рецессию из-за ужесточения центробанка
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Валовой внутренний продукт сократился на 0,2% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что соответствует падению в предыдущем квартале, пересмотренном в сторону снижения. Рецессия обычно определяется как два квартала подряд, в течение которых экономическое производство снижается.
По сравнению с тем же кварталом 2023 года, турецкая экономика выросла на 2,1%, что является самым медленным темпом с момента экономического шока, вызванного пандемией Covid-19 во втором квартале 2020 года.
Снижение было обусловлено снижением потребления домохозяйств, которое сократилось на квартал, тогда как государственные расходы также уменьшились. Однако в третьем квартале экспорт вырос, чему способствовал летний туризм, а импорт сократился.
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Сокращение произошло после того, как
Цикл повышения процентных ставок начался в середине 2023 года, когда банк сменил монетарную политику, которую продвигал президент Реджеп Тайип Эрдоган и которая предусматривала удержание ставок на низком уровне.
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