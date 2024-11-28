Как стягивать налоги с посылок из зарубежных интернет-магазинов

Один человек, получая только одну почтовую отправку в сутки, может за месяц импортировать товаров, освобожденных от уплаты любых налогов, на сумму до 4,5 тыс. евро . Поэтому украинским товарам сложно конкурировать с китайским импортом. Как при таких условиях лучше облагать налогами посылки и какие практики используют в мире, в колонке для НВ рассказал специалист по вопросам правовой политики Экономической экспертной платформы Ефрем Лащук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Согласно недавнему исследованию аналитических центров о наиболее распространенных инструментах избегания уплаты налогов в Украине, лидерами среди схем стали «нарушение таможенных правил и контрабанда» и «зарплаты в конвертах». Объемы потенциальной контрабанды и серого импорта в 2023 году находились в диапазоне 380−540 млрд грн. Государственный бюджет от таможенных схем потерял около 120−167 млрд грн за год.

Товары перемещаются через таможенную границу Украины так, чтобы не платить таможенные платежи или их минимизировать. Одним из таких масштабных инструментов ухода от налогообложения является злоупотребление льготами, предусмотренными международными договорами и налоговым законодательством Украины. В частности, маскировка ввоза промышленных партий товаров на таможенную территорию Украины под почтовые или курьерские отправки.

Манипулирование и злоупотребление с товарами низкой стоимости («почтовая контрабанда») стали большой бюджетной проблемой многих стран, которые исторически предлагали необлагаемый налогом уровень для импорта товаров низкой стоимости — так называемое минимальное (de minimis) освобождение от уплаты, когда налог вообще не взимается или взимается по пониженной ставке, если стоимость импортных товаров ниже установленного порога (например, в странах ЕС до 2021 года de minimis в целях взимания НДС находился на уровне 22 евро). Такое освобождение в свое время, с одной стороны, значительно упрощало администрирование, но, с другой, в условиях экспоненциального роста трансграничных онлайн-продаж, привело к значительным потерям налоговых поступлений.

Какие модели налогов на товары в международных посылках существуют в мире

В настоящее время модели сбора налогов из товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправках, можно условно разделить на четыре вида:

Модель сбора на границе (border collection model)

Это традиционная модель, когда таможня ответственная за администрирование, оценку стоимости и начисление/удержание налогов. Модель была доминирующей в прошлом веке, но сейчас теряет свою актуальность, поскольку в условиях постоянно растущих объемов малых посылок у таможен недостаточно административного ресурса.

Модель покупателя (self-assessment by purchasers model или purchaser collection model)

Такая модель противоположна первой модели и предполагает, что по прибытии товара покупатель самостоятельно декларирует стоимость посылки, определяет и уплачивает, при необходимости, соответствующую сумму налогов. Ее недостатком является сложность обеспечения контроля со стороны таможни за соблюдением законодательства и полнотой уплаты налогов (большой размер пост-аудита), а также значительная нагрузка на покупателей (государство переводит значительную часть бремени администрирования на покупателя, что провоцирует противоречия, ошибки и иногда штрафы). Сегодня эта модель почти не используется в мире.

Посредническая модель (intermediar collection model)

Налоговым агентом выступают финансовые посредники (банки и компании, оказывающие финансовые/платежные услуги) или логистические посредники (экспресс-курьеры, почтовые операторы, транспортные или логистические компании), непосредственно осуществляющие уплату налогов в стране назначения товара. Использование метода распространено в Латинской Америке, используется также Турцией. Указанная модель сложная в реализации, учитывая отсутствие у посредников своевременной и полной информации для начисления налогов (посредники не собирают регулярно данные о клиентах и операциях, а имеющаяся у них информация о транзакциях не содержит информации, необходимой для качественной классификации товаров и налогов).

Модель продавца/поставщика (vendor collection/registration model)

Обязанность уплаты налогов возлагается на поставщика товаров — нерезидента, который должен зарегистрироваться плательщиками НДС в тех иностранных юрисдикциях, где они осуществляют поставки конечным потребителям, начислять и взимать НДС/налог из продаж по этим поставкам и переводить доход в иностранную юрисдикцию (место взыскания налогов перемещается с момента импорта в собственную сделку по продаже).

Какая модель налогообложения оптимальная

По исследованию, заказанному в 2017 году правительством Австралии, оптимальная модель должна: а) гармонично способствовать высоким показателям соответствия и сбора налогов (в основном сегодня это НДС/налог из продажи или их аналог) в бюджет; б) держать баланс расходов бизнеса и государства; в) минимизировать административную нагрузку и расходы для потребителей товаров; г) избегать негативных последствий торговли. Ввиду этих задач, Австралия остановилась именно на модели поставщика.

Приведенный пример поиска оптимальной модели администрирования налогов в международных посылках стал знаковым. В последние годы наблюдается мировая тенденция перехода к модели, когда обязанность собрать налоги по импорту товаров возлагается именно на их продавца/поставщика.

Этот подход применен более чем в 60 странах для импортируемых цифровых услуг, в частности, в более чем 30 странах для импорта товаров низкой стоимости — в Австралии (2018), Великобритании (2021), странах — членах ЕС (с июля 2021), Новой Зеландии (2023), Норвегии (2024) и т. д. Указанный подход в настоящее время применяется и в Украине для услуг: с 1 января 2022 года в Украине Законом 1525 введен НДС по ставке 20% на операции по предоставлению нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Опыт Европейского Союза

ЕС оценил ежегодные потери НДС на уровне 5 млрд евро, что было следствием схем по уклонения, занижению стоимости, недостоверного декларирования импорта, а также игнорирования правил продаж внутри ЕС. Только в результате маскировки стоимостных товаров под товары стоимостью до 22 евро бюджет ЕС ежегодно терял 1 млрд евро. В итоге, страны-члены ЕС пересмотрели или вообще отменили de minimis, а также изменили модели администрирования для товаров низкой стоимости в сторону усиления контроля и процедур администрирования.

С 1 июля 2021 года в ЕС было отменено освобождение от налогообложения НДС при ввозе небольших партий товара до 22 евро и создана новая специальная схема продажи товаров, ввозимых из стран, не входящих в ЕС, стоимостью не более 150 евро (без учета подакцизных товаров), именуемая Import One Stop Shop (IOSS).

IOSS добровольная: как поставщики из ЕС, так и за его пределами (продавцы и маркетплейсы) могут выбрать уплату НДС на импорт низкой стоимости из стран за пределами ЕС либо через режим IOSS, либо при импорте через обычные таможенные процедуры, либо по специальным договоренностям для операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков по взысканию НДС.

После регистрации для получения IOSS налоговые органы в государстве-члене идентификации выдают идентификационный номер плательщика НДС IOSS поставщикам или торговым площадкам. Таможенные органы при получении идентификационного номера плательщика НДС IOSS в наборе данных таможенной декларации проводят автоматическую проверку ее действительности.

Налогообложение международных посылок в Украине

Законодательством Украины предусмотрено, что не подлежат налогообложению товары, которые пересылаются почтовой (экспресс) отправкой для собственного использования стоимостью менее 150 евро. При таких условиях, одно физлицо, получая только одну почтовую отправку в сутки, может за месяц импортировать товаров, освобожденных от уплаты любых налогов, на сумму до 4,5 тыс. евро (149 евро умножено на 30 дней). При этом, если «организовать» значительную группу физических лиц (например, 100 паспортов), которые будут получать по 3 отправки в сутки, то сумма товаров, которая будет ежемесячно «проникать» на таможенную территорию Украины, будет достигать 1,34 млн евро. Это уже значительная промышленная партия, из которой не нужно уплачивать никакие налоги.

По информации Министерства финансов, общее количество и стоимость международных почтовых и экспресс-отправок, ввезенных в Украину в течение 2021−2023 годов, составляет 153,1 млн, общей стоимостью 157,5 млрд грн. Вероятные суммы поступлений таможенных платежей за три года могли бы составить, при отмене льготного лимита налогообложения, — 17,72 млрд грн. Расчет на базе 2024 года дает потенциальные поступления в 8 млрд гривен налогов в госбюджет.

Кроме использования этой льготы в схемах по минимизации налогов и недопоступлений в госбюджет, такая льгота существенно искажает конкуренцию в Украине, наносит ущерб украинским компаниям, которые производят товары в Украине и платят все налоги. Государственная политика в это сложное военное время должна быть направлена в первую очередь на защиту украинского производителя, а не стимулирование льготного китайского импорта.

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Поэтому, с целью осуществления надлежащего контроля и предотвращения массового коммерческого ввоза необлагаемых налогом товаров почтовыми каналами до лимита, освобожденного от налогообложения, выравнивания конкуренции, важно Министерству финансов совместно профильным Комитетом ВРУ рассмотреть проблематику, возникшую из-за применения льгот, и наработать необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы для решения этого вопроса.