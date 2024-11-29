Норвегия одобрила увеличение помощи Украине на 2025 год до $3,2 миллиарда

Партии норвежского парламента в четверг, 28 ноября, поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 млрд норвежских крон ($3,16 млрд) в 2025 году. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NTB.

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Норвежское правительство сначала предусмотрело в государственном бюджете 15 млрд. норвежских крон поддержки Украины на следующий год, но оппозиция считала, что это слишком мало.

После этого власти Норвегии и оппозиция договорились об увеличении поддержки до 30 млрд норвежских крон, но пересмотрели сумму после встречи в четверг.

«Это важный сигнал для Украины, которая испытывает тяжелые испытания, и это важный сигнал для нападающих», — сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия в прошлом году одобрила программу «Нансен» на 75 млрд норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года — то есть с 15 млрд норвежских крон ежегодно.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о новом пакете энергетической поддержки Украины в преддверии зимы на 250 млн евро.