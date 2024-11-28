Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн», — написал Шмыгаль.

По его словам, 420,9 млрд грн направят на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.

В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.

«Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров», — подытожил Шмыгаль.