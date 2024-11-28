Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год
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«Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн», — написал Шмыгаль.
По его словам, 420,9 млрд грн направят на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.
В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.
«Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров», — подытожил Шмыгаль.
Источник: Минфин
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