Всемирный банк утвердил $664 миллиона для Украины

Сегодня, 28 ноября, Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что $602 млн поступят в общий фонд Государственного бюджета Украины.

Целью INSPIRE является обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения Украины во время и после войны, улучшение доступа к социальным услугам и помощи, а также усиление системы социальной поддержки для оперативного реагирования на возможные вызовы настоящего и будущего.

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$662 млн поступят из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии. Также будет предоставлен грант, $2 млн, с траст-фонда Всемирного банка Early Learning Partnership в поддержку расширения программы по уходу за детьми.

Напомним, что в рамках проекта INSPIRE уже привлечено $1,2 млрд.