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28 ноября 2024, 12:24 Читати українською

Украина в декабре получит два миллиона евро грантами от Норвегии и Германии

Украина в декабре получит 2 миллиона евро грантового финансирования от правительств Норвегии и Германии для поддержки энергостойкости микро- и малого бизнеса.

Украина в декабре получит 2 миллиона евро грантового финансирования от правительств Норвегии и Германии для поддержки энергостойкости микро- и малого бизнеса.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрограмма поддержки«Программа поддержки энергостойкости украинских предприятий на 2 млн евро грантов является продолжением системной работы правительства по поддержке малого бизнеса и привлечения для этой цели международного финансирования», — сообщил заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Программа поддержки

«Программа поддержки энергостойкости украинских предприятий на 2 млн евро грантов является продолжением системной работы правительства по поддержке малого бизнеса и привлечения для этой цели международного финансирования», — сообщил заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.

По условиям программы предприниматели смогут получить средства на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения. Также 10% средств можно будет направить на установку и обслуживание такого оборудования.

Читайте: Энергетика под массированным ударом: В Украине ввели экстренные отключения света

В частности, грантовая поддержка по программе будет предоставляться через четыре уполномоченных банка: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Банк Львов.

Поддержка будет предоставляться по двум направлениям:

  • гранты для микропредприятий до 10 тыс. евро без обязательного совмещения с банковскими кредитами;
  • гранты для малого предпринимательства до 20 тысяч евро в сочетании с банковскими кредитами с возможностью возмещения до 40% задолженности по кредиту.

По словам председателя правления Фонда развития предпринимательства Андрея Гапона, для участия в программе представителям бизнеса необходимо подать заявку через портал «Навигатор финансовой поддержки», указав показатели деятельности предприятия и уровень потребления электроэнергии. система автоматически определит победителей конкурса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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