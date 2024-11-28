Украина в декабре получит два миллиона евро грантами от Норвегии и Германии

Украина в декабре получит 2 миллиона евро грантового финансирования от правительств Норвегии и Германии для поддержки энергостойкости микро- и малого бизнеса.

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Программа поддержки

«Программа поддержки энергостойкости украинских предприятий на 2 млн евро грантов является продолжением системной работы правительства по поддержке малого бизнеса и привлечения для этой цели международного финансирования», — сообщил заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук.

По условиям программы предприниматели смогут получить средства на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения. Также 10% средств можно будет направить на установку и обслуживание такого оборудования.

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В частности, грантовая поддержка по программе будет предоставляться через четыре уполномоченных банка: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Банк Львов.

Поддержка будет предоставляться по двум направлениям:

гранты для микропредприятий до 10 тыс. евро без обязательного совмещения с банковскими кредитами;

гранты для малого предпринимательства до 20 тысяч евро в сочетании с банковскими кредитами с возможностью возмещения до 40% задолженности по кредиту.

По словам председателя правления Фонда развития предпринимательства Андрея Гапона, для участия в программе представителям бизнеса необходимо подать заявку через портал «Навигатор финансовой поддержки», указав показатели деятельности предприятия и уровень потребления электроэнергии. система автоматически определит победителей конкурса.