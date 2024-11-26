В Украине площадь принятого в эксплуатацию жилья выросла на 23,5% — Госстат

Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию в Украине в январе-сентябре 2024 года, составляет 6,73 млн кв.м, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

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По данным Госстата, за 9 месяцев 2024 года количество сданных квартир в одно и многоквартирных домах составило 79,2 тыс. штук (+19,1% против 9 месяцев 2023 г.).

Восстановление не равномерно

Среди лидеров — ожидаем Киев и Киевская область и регионы Западной Украины, на долю которых приходится более 70% площади жилья, введенного в эксплуатацию за 9 месяцев этого года.

При этом доля Западных регионов (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Тернопольская, Ровенская области) продолжает расти, достигнув 38,7% в общей площади. В то время как за аналогичный период 2021 года она составляла 31,7% (в 2023 — 34,5%).

В то же время в 5 регионах объемы введенного в эксплуатацию жилья сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Киев, Харьковская, Сумская, Волынская, Черкасская области).

Объемы введенного в эксплуатацию жилья по всей Украине за 9 месяцев 2024 года составляют 76,9% от аналогичного периода последнего довоенного года (2021), в том числе по одноквартирным домам — 120,5%, многоквартирным домам — только 54,1%.

«Такие пропорции во многом отражают легализацию ранее построенных частных домовладений, тогда как строительство и принятие в эксплуатацию многоквартирных домов остается безжизненным», — отметил Гетманцев.

Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья, в первую очередь в многоквартирных домах, восстанавливаются, но заметно отстают от довоенного уровня. Это объективная тенденция, обусловленная низким инвестиционным спросом со стороны населения и нежеланием принимать риск со стороны девелоперов.

Строительство жилья — это долгосрочная и капиталоемкая инвестиция, которая решается на риски безопасности, риски нового строительства с нуля, оценку домохозяйствами своего финансового состояния в перспективе 10 и более лет.

В условиях продолжения войны поддержать первичный жилищный рынок можно за счет государственных программ («єОселя», «єВідновлення»), строительства доступного социального жилья (для аренды, временного проживания).

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«Впрочем, мы все понимаем, что если почти все внутренние доходы идут на войско, финансирование этих направлений будет оставаться ограниченным. Заметная активизация предложения нового жилья и спроса на него возможны только с уменьшением рисков безопасности», — добавил Гетманцев.